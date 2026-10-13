Προτάσεις για ενίσχυση του αυτοδιοίκητου και εισαγωγή στα ΑΕΙ στην Προσύνοδο των Πρυτάνεων

Η μεγαλύτερη θεσμική, οικονομική και ακαδημαϊκή αυτονομία των δημόσιων πανεπιστημίων και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης Προσυνόδου των Πρυτάνεων, εν όψει της 113ης Συνόδου, που είναι προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Οι πρυτανικές Αρχές συζήτησαν για το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, σε συνάρτηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με τις θέσεις που καταγράφονται στο κείμενο των προτάσεων, «η πλήρης αυτοδιοίκηση αποτελεί συνταγματική επιταγή που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη».

Οι πρυτάνεις ανέφεραν ότι «η υπερβολική νομοθετική ρύθμιση περιορίζει κρίσιμες λειτουργίες των δημόσιων ΑΕΙ, από την εισαγωγή φοιτητών και τη στελέχωση έως την οικονομική διαχείριση και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη». Παράλληλα, επεσήμαναν ότι δεν προβλέπονται αντίστοιχοι περιορισμοί για τα μη-κρατικά πανεπιστήμια (Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ).

Οι προτάσεις των πρυτάνεων προβλέπουν μεγαλύτερη ευθύνη και περισσότερες αρμοδιότητες για τα πανεπιστημιακά όργανα. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων από τα ίδια τα πανεπιστήμια, τη δυνατότητα ίδρυσης νέων Τμημάτων με αποφάσεις των οργάνων τους και τη δυνατότητα θεσμοθέτησης του Πρυτανικού Συμβουλίου μέσω των Εσωτερικών Κανονισμών.

Προτάθηκαν, επίσης, τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την εκλογή μελών ΔΕΠ, καθώς και εξαίρεση από το Δημόσιο Λογιστικό των ερευνητικών προγραμμάτων των ΕΛΚΕ που δεν χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.

Δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής και αντίστοιχα κριτήρια για τα ΝΠΠΕ

Για το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οι πρυτάνεις πρότειναν τα ΑΕΙ να έχουν την αρμοδιότητα καθορισμού τόσο του αριθμού εισακτέων όσο και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή ή Τμήμα, με διεύρυνση του επιτρεπόμενου εύρους διακύμανσής της.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας εισαγωγής για την κάλυψη θέσεων που ενδεχομένως παραμένουν κενές σε Σχολές και Τμήματα. Παράλληλα, ζητούνται αντίστοιχα κριτήρια εισαγωγής στα μη κρατικά πανεπιστήμια, με εκείνα των δημόσιων Πανεπιστημίων, όπως η εφαρμογή της ίδιας Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Αντίθεση στην ποινικοποίηση ακαδημαϊκών διαδικασιών

Τέλος, η Σύνοδος Πρυτάνεων εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην ποινικοποίηση ακαδημαϊκών διαδικασιών που συνδέονται με την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Κύκλος τριών προπαρασκευαστικών συζητήσεων

Υπενθυμίζεται, ότι το ΕΚΠΑ, που έχει την προεδρία της 113ης Συνόδου, έλαβε την πρωτοβουλία για να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος τριών προπαρασκευαστικών Συνόδων μεταξύ των πρυτάνεων των ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών σε κρίσιμα ζητήματα των πανεπιστημίων.

Η δεύτερη Προσύνοδος θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, με θέματα τις νομοθετικές ρυθμίσεις, τα προβλήματα που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και τη γραφειοκρατία, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και την πρόταση των πρυτάνεων για θεσμοθέτηση της Συνόδου ως συμβουλευτικού οργάνου προς το υπουργείο Παιδείας.

Τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων (Προσυνόδων), θα αποτελέσουν τις προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση στην 113η Σύνοδο Πρυτάνεων, τον Φεβρουάριο του 2027.

Κατά την πρώτη Προσύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε με υβριδική μορφή (και διαζώσης και διαδικτυακή παρακολούθηση) τους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις των δημόσιων πανεπιστημίων υποδέχθηκαν το προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων: ο Προεδρεύων της Συνόδου, Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, και ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος. Στη συνεδρίαση συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Μιχαήλ Σφακιανάκης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ