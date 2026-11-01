Εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι. Ο ίδιος, στην πρώτη του αντίδραση, κατηγορεί «οπαδούς λαθρομεταναστών» και επισημαίνει ότι δεν φοβάται.

Σήμερα, Κυριακή (01/11), τα ξημερώματα ο υπουργός γνωστοποίησε, μέσω Χ, ότι τοποθετήθηκαν εμπρηστικοί μηχανισμοί στο γραφείο του επί της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι.

Οι πληροφορίες από την ΕΡΤ αναφέρουν πως άγνωστοι τοποθέτησαν δύο γκαζάκια στην είσοδο του κτιρίου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα της εισόδου, ενώ έσπασαν και τζάμια. Τα σημάδια της επίθεσης ήταν εμφανή στο σημείο, όπου έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας» σημείωσε ο κ. Πλεύρης στη σχετική του ανάρτηση στα social media.

Ενημέρωσε ότι βρέθηκε στο σημείο και είδε τις συνέπειες της επίθεσης.

«Μόλις έφυγα από αυτό, Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο» δήλωσε και κατέληξε:

«Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν».