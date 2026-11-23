Λίγο νωρίτερα μια 29χρονη και μια 18χρονη εισήλθαν σε κατάστημα που πωλεί καπνικά προϊόντα στην οδό Αριστομένους μαζί με άλλες δύο ομόφυλες τους και δίχως να γίνουν αντιληπτές έκλεψαν έξι συσκευασίες αξίας 48 ευρώ.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας που τις συνέλαβαν και αποδόθηκαν στην 45χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Από την αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και ΕξιχνίασηςΕγκλημάτων Καλαμάτας αποδείχθηκε πως οι ίδιες τέσσερις Ρομά γυναίκες την προηγούμενη ημέρα με τον ίδιο τρόπο είχαν κλέψει πέντε συσκευασίες με καπνικά προϊόντα από την κατάστημα ψιλικών στην οδό Φιλελλήνων, αξίας 40 ευρώ. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.