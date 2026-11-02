Στην φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στην Πλάκα (βίντεο)

Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους και οι τρεις κατηγορούμενοι για την φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Κρίθηκαν, με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενοι για τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, αδικήματα που φέρονται να διέπραξαν κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν ενώπιον του ανακριτή την παρουσία τους στο κτήριο, αρνήθηκαν ωστόσο ότι η πράξη τους είχε οποιαδήποτε σχέση με την έκρηξη.

Ο 55χρονος με το προσωνύμιο «Μπούμπου», ανέφερε κατά τη μεταγωγή του «είμαι συντετριμμένος, δεν φταίω εγώ για την έκρηξη», ενώ ένας από τους άλλους δύο ζήτησε «συγγνώμη» από τις οικογένειες των θυμάτων. Ο τρίτος δεν θέλησε να μιλήσει.

Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν με διορισμένους από τον Ανακριτή συνηγόρους υπεράσπισης, για το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους καταλογίζει ότι η προσπάθεια τους να ξηλώσουν χάλκινο σωλήνα φυσικού αερίου, προκάλεσε μεγάλη διαρροή που είχε αποτέλεσμα, λίγες ώρες μετά, την έκρηξη από σπινθήρα διακόπτη ηλεκτρικού και εν συνεχεία την ισοπέδωση του κτιρίου όπου καταπλακώθηκαν δύο ζευγάρια νέων σε ηλικία Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος και το μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρι Ελληνίδας και του Βρετανού συζύγου της, μόνιμοι κάτοικοι σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.

Οι οικογένειες των Αμερικανών, έχουν δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της κατηγορίας.

Επιπλέον, με κοινή δήλωσή τους οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson, δια του δικηγόρου τους, Γεωργίου Α. Καραπάνου χαρακτηρίζουν ως «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης» την απόφαση για προσωρινή κράτηση των κατηγορούμενων, ζητώντας παράλληλα την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης η οποία όπως τονίζουν «δεν πρέπει περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων».

Η κοινή δήλωση των οικογενειών:

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.

Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ. Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων.

Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη. Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

Πηγή: ertnews.gr