Ενα σημαντικό κοινωνικό κενό έχει καλύψει το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ηλεία, καθώς από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα έχει διαχειριστεί 772 περιστατικά, από τα οποία προέκυψαν 421 συλλήψεις και 24 προφυλακίσεις.

Όπως δήλωσε η προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, Υπαστυνόμος Α’ Ιωάννα Μπόκιου, το γραφείο λειτουργεί καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και στελεχώνεται από εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό.

«Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί για την Ελληνική Αστυνομία ύψιστη επιχειρησιακή προτεραιότητα και θεμελιώδη θεσμική υποχρέωση, άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, καταγράφηκαν 232 υποθέσεις, πραγματοποιήθηκαν 124 συλλήψεις και διατάχθηκαν 9 προσωρινές κρατήσεις», ανέφερε και υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής Panic Button.

«Μέσω αυτής της εφαρμογής, τα ενήλικα θύματα μπορούν να ειδοποιήσουν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Από τις 10 Ιουνίου 2024 έως την 31 Οκτωβρίου 2026 το Panic Button προσφέρθηκε προς εγκατάσταση σε 101 περιπτώσεις», τόνισε και πρόσθεσε ότι η αποστολή του Γραφείου δεν εξαντλείται στον προανακριτικό χειρισμό των υποθέσεων.

«Περιλαμβάνει την άμεση προστασία των θυμάτων και την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους. Όταν ένα θύμα έρχεται στο γραφείο μας, εξασφαλίζουμε την ιδιωτικότητά του και του παρέχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να αισθανθεί ασφάλεια και οικειότητα. Σε περίπτωση που απαιτείται, μεταφέρεται συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνει έλεγχος της υγείας του και να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Ενημερώνεται για τις αρμόδιες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ενημερώνεται εγγράφως για τη δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρμογής Panic Button. Επιπλέον, ενημερώνεται για τη δυνατότητα μεταφοράς του σε δομή και αν το επιθυμεί σε συνεργασία με τη γραμμή 15900 μεταφέρεται σε δομή φιλοξενίας. Από την Υπηρεσία μας πέραν των ανωτέρω πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία με τα θύματα την 5η ημέρα μετά από την καταγγελία τους και μετά από έναν μήνα προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τα θύματα είναι ασφαλή ή αν έχουν τελεστεί σε βάρος τους νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας», εξήγησε.

Μ. Μπεβούδα: «Αναγκαία η βελτίωση των δομών υποστήριξης»

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, Μαρίνα Μπεβούδα, υπογράμμισε την έντονα προστατευτική διάταξη της νομοθεσίας για τα θύματα. «Από νομική άποψη έχουμε έναν νόμο ιδιαίτερα προστατευτικό και ευρύτερες διατάξεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να προστατευτεί ένα θύμα. Ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα στα θύματα να καταγγείλουν απλώς το περιστατικό, χωρίς να υποβληθούν σε δαπάνες για την υποβολή μήνυσης. Διώκονται αυτεπάγγελτα δηλαδή τα αδικήματα και αυτό έχει και μία επιπλέον συνέπεια: δεν μπορούν να ανακληθούν οι καταγγελίες αυτές», εξήγησε.

Ωστόσο, η κ. Μπεβούδα διατύπωσε τον προβληματισμό της ως προς τη διαχείριση των περιστατικών στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.

«Μας ανησυχεί ως ειδικούς και μένα προσωπικά ως γυναίκα και ως πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου το ότι βλέπουμε πολλές φορές θύματα να υπαναχωρούν από τις καταγγελίες και να επιχειρούν να τις ανακαλέσουν -που δεν ανακαλούνται από νομική άποψη- ή να τις ανασκευάσουν, προκειμένου ο θύτης να μην υποβληθεί στις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Αυτό είναι ένα προβληματικό φαινόμενο γιατί κατά τη γνώμη μου διαιωνίζει τον κύκλο της βίας, με τη λογική ότι επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι η βία κλιμακώνεται και πολλές φορές γίνεται μοιραία για τα θύματα, όταν δεν προληφθεί στο στάδιο που μπορεί να ληφθεί κάποιο μέτρο προστατευτικό», επισήμανε τονίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των δομών υποστήριξης.

«Πρέπει επομένως, εκτός από το νομικό πλαίσιο που είναι επαρκές αλλά ενδεχομένως μπορεί και να βελτιωθεί, να βελτιώσουμε και τις υποστηρικτικές δομές, ώστε τα θύματα να βρίσκουν και καταφύγιο αλλά και δύναμη και υποστήριξη ψυχολογική, για να αντέξουν να υποστηρίξουν τις καταγγελίες όταν αυτές είναι βάσιμες», σημείωσε.

Πηγή: ertnews