Η μνήμη και η ιστορία της Καλαμάτας πλουτίζονται με ένα σπουδαίο λεύκωμα που υπογράφει η Αναστασία Μηλίτση – Νίκα. Πρόκειται για το λεύκωμα «Οψεις του αρχιτεκτονικού παρελθόντος της Καλαμάτας – 143 κτήρια που χάθηκαν 1830 – 1940». Η κ. Μηλίτση – Νίκα αυτοτελώς, με συνεργασίες και ως προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων της Καλαμάτας έχει παραδώσει μέχρι σήμερα ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων και λευκωμάτων κυρίως για την πόλη της Καλαμάτας αλλά και για τη Μεσσηνία. Εχει δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες και εικόνες από το παρελθόν της πόλης. Χρόνο με το χρόνο και λεύκωμα με το λεύκωμα ανασυνθέτει την πόλη που χάθηκε, τους ανθρώπους της, μεγάλες στιγμές από την ιστορία της.

Μια τέτοια «μεγάλη επιχείρηση» είναι και το νέο λεύκωμα που παρουσιάζεται την Δευτέρα στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας.

Η ιδέα είναι λαμπρή: Γνωρίζουμε ότι σημαντικά κτήρια της πόλης χάθηκαν την εποχή της γοργής «πολυκατοικιοποίησης», αλλά πολλά ακόμη χάθηκαν μετά τους σεισμούς είτε γιατί γκρεμίστηκαν είτε γιατί κατεδαφίστηκαν αφού πρώτα αποχαρακτηρίστηκαν. Αν αυτά τοποθετηθούν δίπλα σε αυτά που διασώθηκαν θα μπορούμε να έχουμε μια σχετικά πλήρη εικόνα για το αρχιτεκτονικό και κοινωνικό παρελθόν της πόλης.

Η κ. Μηλίτση – Νίκα εισαγωγικά αποσαφηνίζει το κίνητρό της: «Υπήρξε η επιθυμία μου να δώσω “ψυχή” σε αυτά τα κτήρια ανασυνθέτοντας το κοινωνικοεπαγγελματικό υπόβαθρο εκείνων που έζησαν σε αυτό και έδωσαν μορφή στο αστικό τοπίο της πόλης». Ετσι με την πολυετή εμπειρία της και τον πλούτο των πληροφοριών που είχε συγκεντρώσει από την μελέτη των συμβολαιογραφικών αρχείων που οδηγούσαν στις απαρχές της «νέας πόλης», επιχείρησε να «επανακατοικήσει» τα κτήρια με τους ανθρώπους.

Κτήρια δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως φωτογραφίες. Βάση οι πλούσιες συλλογές των ΓΑΚ με το τεράστιο αρχείο Χρήστου Αλειφέρη, το αρχείο της αγγλίδας φωτογράφου Αννας Κάρτερ, διάσπαρτες φωτογραφίες και άλλες που προσέφεραν οι κληρονόμοι των αρχικών «σπιτονοικοκυραίων». Εκείνο που προκαλεί εντύπωση στην εισαγωγή είναι το γεγονός ότι δεν είχε πρόσβαση στο πλούσιο αρχείο του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για το αρχείο το οποίο είχε δημιουργηθεί λίγο καιρό πριν τους σεισμούς με την εργασία που είχε κάνει η αρχιτέκτονας Μαρία Θεοδώρου φωτογραφίζοντας 225 κτήρια και αποτυπώνοντας βασικά χαρακτηριστικά τους σε καρτέλες. Και χρησιμοποιήθηκε για την «ακαριαία» κήρυξη των διατηρητέων μετά το σεισμό. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι την εκδήλωση θα χαιρετήσουν τόσο ο τότε Δήμαρχος Σταύρος Μπένος που είχε την πρωτοβουλία να αναθέσει την μελέτη, όσο και η Μαρία Θεοδώρου η οποία την εκπόνησε. Όπως γράφει η κ. Μηλίτση – Νίκα: «Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για την απόκτηση πρόσβασης στο εν λόγω αρχείο με τα 225 κτήρια, πολλά από τα οποία έχουν σήμερα κατεδαφιστεί, δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση στον κύριο όγκο του αρχειακού υλικού, γεγονός που θα επέτρεπε μια πληρέστερη τεκμηρίωση των συμπερασμάτων. Αυτό που με δυσκολία επετράπη ήταν η μερική διάθεση στοιχείων, συγκεκριμένα 46 φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (χωρίς τις αντίστοιχες καρτέλες τους).

Καταλήγοντας η συγγραφέας τονίζει: «Με την ελπίδα πως η προσέγγισή μου – περισσότερο ιστορική και ανθρωποκεντρική παρά τεχνική – θα κάνει τη μελέτη πιο προσιτή, επιδιώκω να αντιληφθεί το ευρύ κοινό ότι η κατεδαφισμένη ομορφιά της νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής της Καλαμάτας που αναδεικνύει το λεύκωμα, υπήρξε και είναι κομμάτι του πολιτισμού της πόλης και της ιστορίας της. Γιατί τα κτήρια είναι φορείς μνήμης. Πάνω τους αποτυπώνεται η ανθρώπινη παρουσία. Πάνω τους αντανακλώνται οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις της εποχής τους, η διαστρωμάτωση της τοπικής κοινωνίας που τα δημιούργησε και τα δυτικοευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά ρεύματα που έφθασαν στην πόλη. Όλα αυτά μαζί σμίλεψαν τη νέα φυσιογνωμία τη Καλαμάτας, την ταυτότητα της “νεοελληνικής Καλαμάτας”».

Αρχικά η συγγραφέας τοποθετεί την εργασία της σε ένα «πλαίσιο» με το κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Καλαμάτα στο δρόμο προς την αστικοποίησή της (1830-1940) – Ο κοινωνικοοικονομικός, πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός μετασχηματισμός της». Παρακολουθεί την εξέλιξη της Καλαμάτας βήμα – βήμα στη διαδικασία από τη μετάβαση από την ιστορική πόλη, στην πόλη του αστικού μετασχηματισμού. Από τους «Πύργους» γύρω από την αδιαμόρφωτη τότε πλατεία Υπαπαντής μέχρι τα νεοκλασσικά. Η οικονομική ανάπτυξη, τα νέα στρώματα, η «αιχμαλωσία» του Νέδοντα, το σταδιακό «περπάτημα» της πόλης προς την Παραλία, τα τεράστια έργα υποδομής (σιδηρόδρομος, λιμάνι), δένουν με την κατοικία και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της που μεταβάλλονται διαρκώς.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι «Νέοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί στην Καλαμάτα (1850-1940) – Νεοκλασικισμός, εκλεκτικισμός, μεσοπολεμικός μοντερνισμός». Οι πληροφορίες διατρέχουν χρονικά τις τάσεις που κυριαρχούν και το συμπέρασμα είναι πως «ο κλασικισμός και τα παρακλάδια του, μαζί με τις μοντέρνες μορφές της δεκαετίας του ΄30 θα χαρακτηρίσουν την εικονογραφία της νέας Καλαμάτας για πολλές δεκαετίες ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Είναι ευτύχημα ότι, κόντρα στην “αντιπαροχή” και τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1986, αρκετά απ’ αυτά τα κτήρια έχουν σήμερα απομείνει και μπορούν να αποτελέσουν πηγές γνώσης, άυλη παρακαταθήκη χρήσιμη για την ιστορική συνέχεια. Και αυτό, χάρη στις ευεργετικές για την πόλη προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας και της Πολιτείας να μας δείχνουν την αρχιτεκτονική της περασμένης αυτής εποχής. Μάλιστα το 1997 η Καλαμάτα τιμήθηκε με το βραβείο της Europa Nostra για τη διάσωση του ιστορικού της κέντρου και την αναστήλωση σημαντικών κτηρίων της μετά τους σεισμούς του 1986. Όμως, παρά τις προσπάθειες, πολλά κτήρια με μορφολογικό ενδιαφέρον θα κατεδαφισθούν ή θα μετασκευασθούν και τις θέσεις τους θα πάρουν νέες οικοδομές, κτισμένες με νέα υλικά και σύμφωνα με τις νέες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις. Πρόκειται για εκατόν σαράντα τρία (143) κτήρια – έναν οικοδομικό πλούτο οριστικά χαμένο – τα οποία θα επιχειρήσουμε μέσω φωτογραφικών ντοκουμέντων να “αναστηλώσουμε” στα αμέσως επόμενα κεφάλαια».

Και η αναστήλωση είναι πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφικά και πληροφοριακά. Αρχικά γίνεται η χωροθέτηση των 143 «απωλεσθέντων» κτηρίων της πόλης και εξετάζεται το αστικό υπόβαθρο των ιδιοκτητών τους. Μέσα από το πλούσιο συμβολαιογραφικό αρχείο και την έρευνά του, συγκροτείται μια εικόνα για την κοινωνική-οικονομική θέση των ιδιοκτητών και συμπεραίνεται ότι «οι προαναφερθείσες αστικές δυνάμεις θα συγκροτήσουν τη νέα κοινωνία της “Νεοκλασικής” Καλαμάτας και θα αντικαταστήσουν τον παλαιό αστικό πυρήνα της πόλης, δηλαδή τους προκρίτους και εμποροκτηματίες των πρώτων μετεπαναστατικών δεκαετιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε πολλαπλά επίπεδα, όπως εμπόριο, γαιοκτησία».

Και ακολουθεί το «υλικό» για τα 143 κτήρια που χάθηκαν. Μεθοδολογικά τοποθετούνται σε 5 περιοχές και αρχίζει να ξεδιπλώνεται η ιστορία και το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ασφαλώς είναι… ακατόρθωτο να επιχειρήσει κάποιος να παρουσιάσει αυτό τον πλούτο σε ένα «αναγνωριστικό σημείωμα». Θα σημειώναμε όμως ότι μεθοδολογικά γίνεται αρχικά μια αναφορά στην ιδιοκτησία του κτηρίου και την εξέλιξή της και στη συνέχεια η περιγραφή του. Με το πληροφοριακό υλικό να πλουτίζεται με σπάνιες φωτογραφίες των κτηρίων. Η περιγραφή του κτηρίου δεν είναι απλώς μια «αναγνώριση» αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών αλλά περιλαμβάνει λειτουργικά χαρακτηριστικά των στοιχείων. Γιατί η κ. Μηλίτση – Νίκα έχει αναζητήσει συγγενείς και έχει μιλήσει με ένα πλήθος ανθρώπων προκειμένου να ανασυνθέσει τη φωτογραφία και να της δώσει μνήμη κατοικίας.

Μερικές «πινελιές» για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον:

- Ποιος θυμάται ότι το κτήριο του εξωφύλλου ήταν το αρχοντικό που βρισκόταν στη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα το φυτώριο στη γωνία Νέδοντος και Πολίτη; Ποιος γνωρίζει ότι ήταν η κατοικία του φαρμακοποιού Χριστόδουλου Κουτραφούρη; Ποιος γνωρίζει την εσωτερική του διαρρύθμιση;

- Πολλοί γνωρίζουν που βρισκόταν το Α΄ Δημοτικό Σχολείο. Ποιος γνωρίζει όμως την επαγγελματική πορεία του ιδιοκτήτη του Σπύρου Νικ. Ζακόπουλου;

- Ποιος γνωρίζει ότι το κτήριο που στέγασε κάποτε στη Βύρωνος τη Σχολή Πάττα ανήκε αρχικά το 19ο αιώνα στους καπνοβιομήχανους Καρέλια και στέγασε κατά καιρούς διάφορα σχολεία;

Μια πλημμύρα φωτογραφιών και πληροφοριών κατακλύζει το λεύκωμα που είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει εκδοτικό γεγονός για την πόλη. Είναι αποτέλεσμα κοπιώδους εργασίας και επίμονης αναζήτησης από τη συγγραφέα και το καταθέτω «μετά λόγου γνώσεως» αφού γνωρίζω από κοντά πως εξελίχθηκε η συγκρότηση του λευκώματος, καθώς είχαμε συζητήσει πολλές φορές για την προσπάθεια και σημεία που επιχειρούσε να διαλευκάνει προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη η προσέγγιση.

Καλοτάξιδο με πολλές ευχαριστίες στην αγαπητή κ. Μηλίτση – Νίκα για τη νέα της προσφορά στην ιστορία και τη μνήμη της πόλης και των ανθρώπων της.

* Για την έκδοση βοήθησαν τα ιδρύματα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και το «Διάζωμα».

Πλατεία Μαυρομιχάλη (βορεινή πλευρά). Λήψη: δεκ. 1970. Κατάλοιπο του πύργου του Παναγιώτη Μπενάκη, του πρωταγωνιστή της Ορλωφικής επανάστασης (1770). Το κτήριο της φωτογραφίας με τις τοξωτές καμάρες κατεδαφίστηκε μετά τους σεισμούς του 1986.

Λήψη: δεκαετία 1960. Η πάλαι ποτέ αρχοντική οικία της οικογένειας Εφεσίου, επί της οδού Μαυρομιχάλη (σώζεται). Στέγασε το Γαλλικό Ινστιτούτο και σήμερα, ένα σωστό ερείπιο, ανήκει στο γαλλικό κράτος.

Λεΐκων 13. Λήψη: δεκ. 1960. Μια κατοικία με «τζαμωτό», της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή των πρώιμων φάσεων του κλασικισμού. Είναι η στιγμή που το παραδοσιακό χαγιάτι μετατρέπεται σταδιακά σε κλειστό «τζαμωτό». Το «τζαμωτό» ήταν ένα δομικό, λειτουργικό, μορφολογικό στοιχείο, μια ελαφριά κατασκευή με ξύλινο σκελετό και εκτεταμένα υαλοστάσια - παράθυρα, που δημιουργούσαν έναν φωτεινό ευήλιο χώρο.

Οδός Αριστοδήμου, έναντι πλατείας Μαυρομιχάλη (δυτική πλευρά). Λήψη: δεκαετία 1960. Μία νότα καθημερινότητας στη γειτονιά των Μπενάκηδων και των Μαυρομιχαλαίων, με σπίτια, μαγαζιά, γραφεία, καφενεία, καφεγαλακτοπωλεία, ποδηλατάδικα και το πρακτορείο ΚΤΕΛ για τη Μάνη. Μια πλατεία γεμάτη κίνηση, αλλά και ιστορία που σχετίζεται με την προεπαναστατική περίοδο.

Οδός Κολοκοτρώνη. Λήψη: δεκαετία 1950. Ο μικρόκοσμος της οδού Κολοκοτρώνη. Φροντισμένα σπίτια, ανοικτά μαγαζιά, ήρεμη κίνηση. Το σιδηροπωλείο του Γεωργίου Δ. Κοντέα (γωνία Κολοκοτρώνη και Αναγνωσταρά), το εργοστάσιο ρολών των αδελφών Κατσίβα (επί της οδού Αναγνωσταρά), ο «Μουσικός Τεχνικός Οίκος Β. Λαζαρή» στην απέναντι από του Κοντέα γωνία, το φωτογραφείο του Μοντάλδου, το κοσμικό ζαχαροπλαστείο του Κάζου, το Πρακτορείο Λαχείων του Μιχάλου κ.ά.

Γωνία Νέδοντος και Πολίτη, στη συνοικία του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. Λήψη: δεκαετία 1960. Το εντυπωσιακό αυτό οίκημα ήταν η κατοικία του φαρμακοποιού Χριστόδουλου Κουτραφούρη (1869 - 1936) μιας προσωπικότητας με έντονη κοινωνική δράση.

Οδός Μπενάκη 25. Οικία Παύλου Σαραντόπουλου (1915-1980), εμπόρου ενδυμάτων. Δίπατο σπίτι, με έκφραση κλασικιστικής οργάνωσης στην όψη. Κατεδαφίστηκε στους σεισμούς του 1986. Στη θέση του έχει ανεγερθεί από τον κληρονόμο του ένα νέο διώροφο κτήριο.

Πλατεία 23ης Μαρτίου και Σφακτηρίας. Λήψη: δεκαετία 1960. Κτήριο του 19ου αιώνα. Το μαρτυρούν και τα παραθυρόφυλλά του, που είναι «γερμανικά». Ανήκει στην προυχοντική οικογένεια των Εφεσίων. Από τη δεκαετία του 1880 έως τις αρχές του 20ού αιώνα στον χώρο αυτό στεγάστηκε το δημαρχείο της πόλης (το δημαρχείο απέκτησε δική του στέγη το 1968). Κατά την δεκαετία του 1960 το ισόγειο ταυτίστηκε με την κοινωνική ζωή της πόλης, καθώς εκεί λειτουργούσε το γνωστό ζαχαροπλαστείο των «αδελφών Λάμπου», όπως θυμούνται οι παλαιότεροι. Το κτήριο σήμερα έχει μετασκευασθεί.

Οδός Βύρωνος. Λήψη: δεκαετία 1960. Κτήριο του 19ου αιώνα, ιδιοκτησίας των καπνέμπορων - καπνοβιομήχανων Γεωργίου και Ευσταθίου Καρέλια, συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική ζωή της πόλης. Από το 1900 (τουλάχιστον) στέγασε διάφορα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, όπως το Β’ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων, σχολεία μέσης εκπαίδευσης και, από την δεκαετία του 1960, την ιδιωτική σχολή Πάττα.