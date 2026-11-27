Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν το Σαββατοκύριακο σε περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ την Κυριακή αναμένονται θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και από τη Δευτέρα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Δείτε το βίντεο του Open: