«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σε μήνυμά του στο X.

Η παρέμβασή του έρχεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στο ύψος του προϋπολογισμού και στον τρόπο κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει έναν ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα χρηματοδοτεί τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της στήριξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ