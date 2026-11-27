Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει απόψε η Καλαμάτα, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, στις 8 μ.μ., και τη συναυλία που θα ακολουθήσει με τη Ζωή Παπαδοπούλου και τον Κώστα Καραφώτη.

Παράλληλα, από τις αρχές Δεκεμβρίου ξεκινούν οι φωταγωγήσεις χριστουγεννιάτικων δέντρων σε γειτονιές και κοινότητες, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, συλλόγων και τοπικών φορέων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη συναυλίες από τα μουσικά σύνολα και τις χορωδίες του Δημοτικού Ωδείου, ανοιχτά μαθήματα της Δημοτικής Σχολής Χορού και έκθεση εικαστικών έργων σπουδαστών της Κ.Ε. Φάρις.

Ξεχωριστή θέση έχουν οι παιδικές εκδηλώσεις, με μουσικοθεατρικές και κουκλοθεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια, εργαστήρια και δράσεις στην Κεντρική Πλατεία και στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Το εορταστικό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι θεατρικές παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας, ενώ στην «Πλατεία των Ευχών» θα λειτουργήσουν το Σπίτι του Αϊ-Βασίλη, το Εργαστήρι των Ξωτικών και το Σοκολατόσπιτο, με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους έως τις αρχές Ιανουαρίου.