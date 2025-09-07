Συντάξεις: Πώς θα γίνει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Σπάει» σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 671.000 συνταξιούχους, και ανοίγει η πόρτα για τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τους, τις οποίες στερούνται εδώ και τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το insider, τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως αποδείχτηκε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, δεν επέτρεψαν την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενώ δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για το επίδομα των 250 ευρώ, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμο μέτρο από το Νοέμβριο.

Όπως επισήμανε στην χθεσινή ομιλία του ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις θα γίνει μέσα σε μια διετία. Το 50% της διαφοράς θα μειωθεί το 2026 και το υπόλοιπο 50% το 2027, καταργώντας το άδικο αυτό μνημονιακό μέτρο.

Η περικοπή της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 ευνοεί μόνο όσους έχουν μικρή προσωπική διαφορά (έως 20 ευρώ), η οποία με το «κούρεμα» του 50% θα πέσει κάτω από τα 10 ευρώ κι έτσι οι συνταξιούχοι αυτοί θα μπουν στον κύκλο των αυξήσεων.

Όσοι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά θα πρέπει να περιμένουν έως το 2027 για να δικαιωθούν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Ωστόσο και αυτή η κατηγορία δικαιούχων θεωρείται κερδισμένη, καθώς με το σημερινό καθεστώς θα έπρεπε να περιμένουν 5 έως και 10 χρόνια προκειμένου να τη μηδενίσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν απολέσει τα τελευταία τρία χρόνια αυξήσεις ύψους 13,15%.

Εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων αναφέρουν πως περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Έτσι, μέσα στην επόμενη διετία, ακόμη 240.000-250.000 θα περάσουν στο νέο καθεστώς. Με την οριστική κατάργηση του μέτρου το 2027, οι πραγματικές αυξήσεις θα αγγίξουν όλους του παλαιούς συνταξιούχους.