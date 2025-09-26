Έγινε η νέα φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

Έγινε σήμερα 26/9 η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Αύγουστο του 2025.

Μπορείτε να δείτε αν κερδίσατε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς Taxis.

Ο πρώτος τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ με τα υπόλοιπα έπαθλα να διαμορφώνονται κλιμακωτά, ενώ τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.