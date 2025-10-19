eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών από 20 έως 24 Οκτωβρίου (Βίντεο)

Το ποσό των 75.027.009,91 ευρώ θα καταβληθεί σε 86.814 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από την Δευτέρα 20/10 έως και την Παρασκευή 24/10.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

-Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
-Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

