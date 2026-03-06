Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με επετειακή αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας άνοιξε η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Η αναφορά επικεντρώθηκε στην ιστορική παρακαταθήκη της 8ης Μαρτίου όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο και στις διαρκείς προσπάθειες για την ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας και την ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας στην κοινωνική και πολιτική ζωή, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είπε ότι αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που παλεύουν καθημερινά για την ενδυνάμωση του φύλου τους, σε όλα τα πεδία του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, για την ανταπόκριση στους διαφορετικούς ρόλους, για την ουσιαστική ισότητα και την πραγματική ελευθερία, για την προστασία από κάθε έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που ανατρέπεται καθημερινά από στερεότυπα και αναχρονιστικές αντιλήψεις, για την ισότιμη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις στην οικονομική και πολιτική ζωή, για τη δημιουργία και την πρόοδο χωρίς αποκλεισμούς. «Εμείς εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, έχουμε χρέος να διασφαλίζουμε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο πολιτικών που προάγουν την ισότητα των φύλων, με νομοθετικές πρωτοβουλίες για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, για την ίση μεταχείριση στην εργασία, για τη στήριξη της μητρότητας και της οικογένειας αλλά και για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή», σημείωσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι προκλήσεις παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια, φαινόμενα έμφυλης βίας, που μας προσβάλλουν και μας πληγώνουν όλους». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου απαιτεί απαιτεί διαρκή προσπάθεια και συντονισμένες πολιτικές.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις τρέχουσες πολεμικές συρράξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, επισημαίνοντας: «Έχουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας τις γυναίκες που αφουγκράζονται το βουητό του πολέμου κλεισμένες στα υπόγεια σπιτιών, σφίγγοντας στην αγκαλιά τους τα μωρά τους, καθώς και όλες αυτές που παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς για να γλιτώσουν από τον όλεθρο ή περιμένοντας τα αγαπημένα πρόσωπά τους να επιστρέψουν από την αποστολή τους».

Τον λόγο έλαβε, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων: «Η ημέρα αυτή δεν είναι μια τυπική γιορτή. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τις σύνθετες προκλήσεις, αλλά κυρίως είναι μια υπενθύμιση. Υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, το δικαίωμα στην ψήφο, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ισότιμη συμμετοχή στη δημόσια ζωή, δεν χαρίστηκαν. Τα δικαιώματα κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες γυναικών, που τόλμησαν να υψώσουν τη φωνή τους σε εποχές όπου η σιωπή ήταν επιβεβλημένη». Όπως εξήγησε, «το αληθινό μήνυμα της ημέρας είναι η ευθύνη. Ευθύνη όλων μας, ανδρών και γυναικών, να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον σεβασμού, ίσων ευκαιριών και ουσιαστικής ισότητας, γιατί η ισότητα των φύλων δεν είναι γυναικείο ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας, προόδου και ανθρωπιάς».

«Σήμερα, τιμούμε και τις ανώνυμες γυναίκες που κράτησαν όρθιες οικογένειες και κοινωνίες διαχρονικά, σε εποχές κρίσεων αλλά και σε στιγμές εθνικής δοκιμασίας», σημείωσε η βουλευτής της ΝΔ Ζωή Ράπτη, τονίζοντας ότι «η μνήμη αυτή δεν είναι επετειακή. Είναι θεμέλιο για το παρόν και οδηγός μας για το μέλλον». Σύμφωνα με την ίδια, στη σύγχρονη Ελλάδα οι γυναίκες συμμετέχουν όλο και περισσότερο ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, εργάζονται, δημιουργούν, καινοτομούν, αναλαμβάνουν ευθύνες. Προηγουμένως, η κ. Ράπτη δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι η ιστορία των δικαιωμάτων των γυναικών ήταν πάντα μια ιστορία διεκδίκησης. «Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψήφο, στη συμμετοχή στη δημόσια ζωή κατακτήθηκαν με κόπο, θάρρος και επιμονή», επεσήμανε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Η ισότητα των φύλων δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο στις γυναίκες. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, διαρκούς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η πορεία προς την ισότητα δεν ολοκληρώνεται σε μία ημέρα ούτε σε μία κοινοβουλευτική περίοδο. Όμως, οι θεσμικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η χώρα προχωρά προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Για εμάς, η ισότητα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι αξιακή αρχή μας. Είναι η ιδρυτική μας αρχή. Είναι διαρκής αγώνας για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, συμμετοχή. Είναι στάση ζωής», υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και συμπλήρωσε: «Από την πρώτη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ στάθηκε πρωτοπόρο στη θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ελλάδα, με τον ριζικό εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου από την πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, με την αναγνώριση της ισότητας στον γάμο, με τη θεσμοθέτηση πολιτικών για την εργασία και την κοινωνική προστασία. Με όλα αυτά έγιναν ουσιαστικά βήματα, τα οποία άλλαξαν ριζικά τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών. Και όμως, εν έτει 2026, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε ακόμα, γιατί υπάρχουν προβλήματα, διαρκώς προβλήματα, όσα βήματα και αν έχουν γίνει, τα οποία δείχνουν ότι πρέπει να εμπεδωθεί ακόμα παραπάνω η ισότητα».

«Αυτή η μέρα αποτελεί κυρίως μια ημέρα υπόμνησης για όσα δεν έχουν ακόμα κατακτηθεί στον αγώνα για ισότητα στο κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό πεδίο. Ακόμα και στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, η νομική ισότητα απέχει περίπου τριακόσια χρόνια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, κάτι που από μόνο του αποτελεί μια συγκλονιστική διαπίστωση που διαλύει κάθε αυταπάτη και κάθε υποκριτική ευχή», ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέττα σημειώνοντας: «Δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε, λοιπόν. Η οπισθοδρόμηση, η συντήρηση, η βία, ο πόλεμος και ο κοινωνικός αποκλεισμός απειλούν σήμερα κάθε βήμα προόδου που έχει συντελεστεί. Αν δεν στηριχτεί έμπρακτα ο αγώνας των γυναικών για ισότητα με θεσμικές, οικονομικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, η ημέρα της γυναίκας θα εξακολουθήσει να έχει μόνο μία συμβολική σημασία».

«Το ΚΚΕ, μπροστά στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, χαιρετίζει κάθε εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, κάθε αγρότισσα, συνταξιούχο, κάθε μαθήτρια, φοιτήτρια, μετανάστρια και πρόσφυγα, κάθε γυναίκα που βιώνει τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου, όπως και την εκμετάλλευση και την ανισοτιμία σε κάθε πλευρά της ζωής της. Τις καλεί να βγουν στο προσκήνιο και να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις μέσα σε συνθήκες ραγδαίας κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης που μαίνεται σε όλο τον κόσμο», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

«Η ενδυνάμωση του φεμινιστικού κινήματος είναι πιο αναγκαία από ποτέ, ειδικά σε μία εποχή που αναχρονιστικές φωνές έρχονται να μας επιβάλλουν το σκοτάδι τους, να μας πουν πότε και αν θα εξασκούμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας για αυτοδιάθεση. Ας τους κάνουμε, όμως, σαφές ότι τα σώματά μας μας ανήκουν και θα παλεύουμε αδιάκοπα ενάντια στην πατριαρχία και τις ταξικές ανισότητες», επεσήμανε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα υπογραμμίζοντας: «Η πρόσβαση σε ασφαλείς και δωρεάν αμβλώσεις είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό οφείλουν να το ακούσουν όσοι ορέγονται δημοψηφίσματα για τέτοια θέματα θεμελιώδη, αλλά και όσοι στην πράξη θέτουν άτυπα εμπόδια επικαλούμενοι ηθικολογίες και θρησκευτικές νόρμες».

«Η σύγχρονη γυναίκα καλείται καθημερινά να ισορροπήσει πολλαπλούς ρόλους. Καλείται να ανταποκριθεί σε πολλές απαιτήσεις ταυτόχρονα, χωρίς να εγκαταλείπει τις προσωπικές της φιλοδοξίες και την επαγγελματική της πορεία», ανέφερε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδω Ασημακοπούλου και πρόσθεσε: «Οι γυναίκες, σε πείσμα των δυσκολιών της εποχής, συνεχίζουν να αγωνίζονται με αξιοπρέπεια για το μέλλον των οικογενειών τους και της κοινωνίας μας. Η δύναμή τους, η αντοχή τους και η προσφορά τους αποτελούν θεμέλιο για την πρόοδο κάθε κοινωνίας. Γι' αυτό και η αναγνώριση της συμβολής της γυναίκας δεν μπορεί να περιορίζεται σε μία μόνο ημέρα του χρόνου. Ο σεβασμός, η εκτίμηση και η στήριξη προς τη γυναίκα πρέπει να αποτελούν στάση ζωής κάθε ημέρα».

«Σήμερα δεν τιμάμε απλώς τη γυναίκα, αλλά τη δύναμη που δεν κάμφθηκε, τη φωνή που δεν συμβιβάστηκε, αλλά και τον διαρκή αγώνα της που βρήκε διέξοδο όταν τα εμπόδια φαίνονταν ανυπέρβλητα. Και η σημερινή ημέρα είναι ημέρα μνήμης, αλλά και υπενθύμισης ότι ο σεβασμός προς το πρόσωπό της είναι υποχρέωση και όχι επιλογή που αναγνωρίζεται καθημερινά με κάθε πράξη σεβασμού και δικαιοσύνης», σημείωσε η βουλευτής της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη τονίζοντας: «Ας αποδώσουμε στη γυναίκα την ευγνωμοσύνη που της αξίζει, εκτιμώντας την αξία της παρουσίας της, πριν γίνει μία ανάμνηση σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ, γιατί η γυναίκα ήταν σύμβολο στο παρελθόν, είναι στο παρόν και θα είναι και στο μέλλον».

«Οι εργαζόμενες στη "Βιολάντα" και κάθε εργαζόμενη γυναίκα που χάθηκε στο μεροκάματο δεν ήθελε μόνο το ψωμί της επιβίωσης, ήθελε και τα τριαντάφυλλα της αξιοπρέπειας. Γιατί, όπως μας δίδαξε η Patti Smith, η μοίρα μιας γυναίκας δεν μπορεί να γράφεται ανάμεσα σε γρανάζια και αδιαφορία. Δεν πρόκειται, λοιπόν, να μείνουμε θεατές σε έναν κόσμο που λυγίζει τις πλάτες των γυναικών μέχρι να σπάσουν. Όταν γυναίκες υψώνουν το ανάστημά τους, το σύστημα προσπαθεί να το μειώσει. Το είδαμε στο "Me Too", το είδαμε εδώ στη Βουλή», επεσήμανε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά.

«Υπάρχουν ανισότητες, θα διερωτηθεί κανείς, ακόμα στον δυτικό κόσμο; Βεβαιότητα. Υπάρχουν οικονομικές ανισότητες στον δυτικό κόσμο», ανέφερε η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού και υπογράμμισε: «Το μέσο εισόδημα της γυναίκας, όλων των γυναικών, είναι 75% εκείνου των ανδρών. Στην Ελλάδα η γυναίκα για την ίδια δουλειά παίρνει κατά 16% λιγότερα χρήματα από τον άνδρα. Στο σπίτι η Ελληνίδα γυναίκα δουλεύει σχεδόν πέντε ώρες καθημερινά, 282 λεπτά -έχει μετρηθεί- ενώ ο άντρας 59 λεπτά. Ένα προς πέντε είναι η σχέση. Είναι απλήρωτη εργασία αυτή για τη γυναίκα, γιατί είναι δουλειά φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, όλου του σπιτιού. Οι ανώτερες διοικητικές θέσεις στη χώρα μας καλύπτονται μόνο κατά 22% από γυναίκες, οι τεχνολογικές θέσεις κατά 27% από γυναίκες. Και μόνο το 23% της Βουλής καλύπτεται από γυναίκες».

