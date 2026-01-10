ΙΕΛΚΑ: Στο 1,84% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο +1,84% τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ο δείκτης τιμών Δεκεμβρίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Νοέμβριο 2025 είναι μειωμένος κατά -0,63%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιανουάριος 2025-Δεκέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +1,29%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

* Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,12%

* Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -3,80%

* Αυγά, βούτυρα, ζωμοί: -2,59%

* Τυροκομικά: -2,10%

* Τροφές και είδη για κατοικίδια: -1,84%.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

* Φρέσκα κρέατα: +14,42%

* Είδη πρωινού & ροφήματα: +8,28%

* Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +6,78%

* Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,92%

* Αλλαντικά: +5,66%.

ΑΠΕ

Αναφορικά με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα, σημειώνεται ότι πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Η αύξηση στις πρώτες ύλες φαίνεται ότι επηρεάζει πλέον και την κατηγορία των αλλαντικών.

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές.

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι:

-Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής- τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

-Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

-Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Σημειώνεται ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς η πρωτοβουλία επηρέασε τις πωλήσεις μόνο λίγων ημερών του μήνα Οκτωβρίου.