Αύξηση 11,40% στις τιμές κατοικιών στη Μεσσηνία - Σύμφωνα με στοιχεία για το 2025

Αύξηση 11,40% στις τιμές πώλησης κατοικιών και 1% στα ενοίκια σπιτιών κατέγραψε στη Μεσσηνία το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος ο Δείκτης Τιμών της ιστοσελίδας spitogatos.gr

Συγκεκριμένα στη Μεσσηνία η μέση τιμή προσφοράς για πώληση αυξήθηκε πέρσι από 1.848 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε 2.059 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το μέσο ενοίκιο κατοικίας αυξήθηκε από 7,92 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Οι παρακάτω πίνακες της ιστοσελίδας spitogatos.gr δείχνουν τη μέση τιμή προσφοράς (ευρώ/τ.μ.) στις κατοικίες για το Δ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της Αθήνας, με 4.125 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στην Καστοριά με 532 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στην Θεσπρωτία με +27,20%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στην Καστοριά με -3,50%. Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στην Πέλλα με 4,44 ευρώ/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στα νότια προάστια της Αθήνας με 13,33 ευρώ/τ.μ.