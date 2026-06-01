Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερη με 15,5% η ΕΛ.Α.Σ.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για την πορεία της κυβέρνησης, την αντιπολίτευση και την καταγραφή πρόθεσης ψήφου μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων.

Οι πολιτικές τάσεις της περιόδου μετά τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό παρουσιάζονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ACTION 24 την Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας αφορούν στην πορεία της κυβέρνησης, στην εικόνα της αντιπολίτευσης και στην πρόθεση ψήφου μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,6%, ενώ δεύτερη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13%.

Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5% και το ΠΑΣΟΚ με 8,8%, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να παραμένει υψηλό, στο 16,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 15,5%.

Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%, το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Ελληνική Λύση με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5%.

Παράλληλα, στο πολιτικό βαρόμετρο του ACTION 24 αναδεικνύονται τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο την ελληνική κοινωνία, με την ακρίβεια και την οικονομία να εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ατζέντα των πολιτών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την πολιτική σταθερότητα, την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και τις πιθανές μετακινήσεις ψηφοφόρων.

Πώς είδαν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού; Ποια η αντίδραση των ψηφοφόρων στους νέους σχηματισμούς που διεκδικούν χώρο στον δημόσιο διάλογο;

Τέλος, αποτυπώνεται η πρόθεση και εκτίμηση ψήφου καθώς και η ιεράρχηση των προβλημάτων που ταλανίζουν την χώρα.

