Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2026 19:19

Ο Νίκος Ζωιδάκης στην Καλαμάτα

Συναυλία στην Καλαμάτα θα δώσει την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μ.μ. ο Νίκος Ζωιδάκης, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

“Ο αγαπημένος λυράρης ανεβαίνει στη σκηνή και δίνει το σύνθημα για μια βραδιά γεμάτη πάθος, χορό και αυθεντική κρητική ψυχή. Με τη λύρα στο χέρι και την ενέργεια που μόνο εκείνος ξέρει να μεταδίδει, ο Νίκος Ζωιδάκης μας παρασύρει σε ένα ασταμάτητο μουσικό ταξίδι με μαντινάδες, αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του, αλλά και διασκευές από όλη την Ελλάδα και μεγάλες επιτυχίες σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών” τονίζεται στην περιγραφή του event. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.

 

