Στην Κρήτη το 11ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς

Στην Κρήτη θα γίνει φέτος το 11ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς 2026, η μεγαλύτερη έκθεση για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά οργανώνεται για ενδέκατη χρονιά και παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τεχνολογίες και καινοτομίες του κλάδου, με συμμετοχή εταιρειών μηχανολογικού εξοπλισμού ελαιολάδου από 15 χώρες.

Η διοργάνωση θα γίνει από 24 έως 26 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.

Θυμίζουμε ότι το 10ο Φεστιβάλ είχε γίνει με επιτυχία τον περασμένο Μάιο στην Καλαμάτα.