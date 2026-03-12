eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 19:15

Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις (Βίντεο)

Premium Strom

Ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 16 Μαρτίου το ηλεκτρονικό σύστημα TΑΧΙSnet για να υποδεχθεί τις φορολογικές δηλώσεις 8,5 εκατ. φορολογουμένων.

Η φορολογική διοίκηση δημοσιοποίησε τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2, Ε3) τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές τόσο για μισθωτούς, νέους φορολογουμένους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί καθώς τα τεκμήρια αν και μειωμένα αποτελούν παγίδα δεδομένου ότι ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται κάθε χρόνο να πληρώσει φόρους με βάση όχι τα πραγματικά του εισοδήματα αλλά με βάση τα τεκμήρια, δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία. 

Δείτε το βίντεο του Mega:

Κατηγορία Οικονομία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις