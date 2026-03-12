Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις (Βίντεο)

Ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 16 Μαρτίου το ηλεκτρονικό σύστημα TΑΧΙSnet για να υποδεχθεί τις φορολογικές δηλώσεις 8,5 εκατ. φορολογουμένων.

Η φορολογική διοίκηση δημοσιοποίησε τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2, Ε3) τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές τόσο για μισθωτούς, νέους φορολογουμένους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί καθώς τα τεκμήρια αν και μειωμένα αποτελούν παγίδα δεδομένου ότι ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται κάθε χρόνο να πληρώσει φόρους με βάση όχι τα πραγματικά του εισοδήματα αλλά με βάση τα τεκμήρια, δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία.

Δείτε το βίντεο του Mega: