ΟΕΕ: Να μετατεθεί στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία για τις διορθώσεις στους νέους ΚΑΔ

Τη μετάθεση της προθεσμίας για διορθώσεις και την έκδοση οδηγών και οδηγιών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να ενημερωθούν πληρέστερα οι λογιστές φοροτεχνικοί και να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα από την αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ζητά, με επιστολή του προς την ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διαπιστώθηκαν σημαντικά ζητήματα και ασάφειες που δημιουργούν προβλήματα τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και στην καθημερινή εργασία των λογιστικών γραφείων. Πρόκειται για θέματα, όπως:

• Η προσθήκη ΚΑΔ, οι οποίοι δεν σχετίζονται με την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους ή διαδικασίες επιδότησης και γενικότερα αλλοιώνει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης στα μητρώα της διοίκησης.

• Η μη έκδοση μέχρι σήμερα σαφούς οδηγίας ή εγκυκλίου, που να διευκρινίζει αν οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης και περιλαμβάνουν ΚΑΔ σύμφωνα με την παλαιά κωδικοποίηση, οφείλουν να προχωρήσουν σε τροποποίηση των καταστατικών τους ή σε άλλη διαδικασία προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα κωδικοποίηση των ΚΑΔ.

Ακόμη σημειώνεται ότι, για πολλές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα, με βάση τους παλαιούς ΚΑΔ, δημιουργούνται ερωτήματα για το εάν η μεταβολή ή αντιστοίχιση των ΚΑΔ επηρεάζει την επιλεξιμότητα ή τη συνέχιση της χρηματοδότησης, καθώς και αν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες από τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι υπάρχουν διπλοκαταχωρήσεις ΚΑΔ σε υποκαταστήματα επιχειρήσεων, που οδηγούν σε αδυναμία διόρθωσης μέσω των υφιστάμενων διαδικασιών του συστήματος, με αποτέλεσμα να παραμένουν λανθασμένες εγγραφές στα στοιχεία της επιχείρησης και να δημιουργούνται πρακτικές δυσκολίες κατά την ενημέρωση ή τροποποίηση των δραστηριοτήτων. «Μη προσαρμογή των λογιστικών λογισμικών στη νέα κωδικοποίηση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σωστή άντληση και απεικόνιση των νέων ΚΑΔ, τόσο για τις επιχειρήσεις-πελάτες των λογιστικών γραφείων, όσο και για τους συναλλασσόμενους με αυτές» όπως υπογραμμίζεται.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί επιφορτίζονται με ακόμα ένα σημαντικό όγκο εργασίας, καθώς -πλέον του Μητρώου της ΑΑΔΕ- πρέπει να ελέγξουν την αντιστοίχιση των ΚΑΔ και στις υπόλοιπες πλατφόρμες, που διαλειτουργούν με την ΑΑΔΕ, όπως ο ΕΦΚΑ, το ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ., ενώ η προθεσμία της 1ης Ιουνίου είναι μέσα στο διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προτείνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτημάτων τροποποίησης της αντιστοίχισης των ΚΑΔ, στις 31 Δεκεμβρίου 2026, την έκδοση αναλυτικού οδηγού αντιστοίχισης ώστε να γίνεται εύκολα ο έλεγχος ορθότητας, οδηγιών που να διασαφηνίζουν το περιεχόμενο των νέων ΚΑΔ και οδηγιών αντιμετώπισης των ενδεχόμενων προβλημάτων που θα συναντήσουν οι επιχειρήσεις από την χρήση των νέων ΚΑΔ κατά την εκπλήρωση των διοικητικών τους υποχρεώσεων και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

