Νέοι μισθοί στο Δημόσιο και ΟΤΑ: Επιπλέον 40 ευρώ από 1/4

Οικονομική ενίσχυση κατά 40 ευρώ το μήνα -και αναδρομικά από 1ης Απριλίου- θα φέρει στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, η επόμενη εκκαθάριση μισθοδοσίας που θα διενεργηθεί με βάση τον νέο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.

Την εντολή προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας για την ενεργοποίηση των αυξήσεων, δίνει η Εγκύκλιος για την «Αναπροσαρμογή των βασικών μισθών προσωπικού δημοσίου τομέα έτους 2026» την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με αυτήν, από την 1η Απριλίου 2026, ο βασικός εισαγωγικός μισθός νεοδιόριστου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο δημόσιο διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ήταν έως τις 31 Μαρτίου. Πρόκειται για αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρυσι - σημαντικά υψηλότερη από τον πληθωρισμό του 2025 που διαμορφώθηκε στο 2,9%.

Ποιους αφορά

Η αύξηση καλύπτει όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα.

Συγκεκριμένα αφορά:

- Διοικητικούς υπαλλήλους κεντρικής διοίκησης, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ

- Εργαζόμενους ΔΕΚΟ και φορέων Γενικής Κυβέρνησης (με εξαίρεση Γενικούς Διευθυντές ορισμένων φορέων, ΕΛ.ΤΑ. και ΔΕΘ HELEXPO)

- Δικαστικούς Λειτουργούς και προσωπικό ΝΣΚ

- Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων και μαθητές Παραγωγικών Σχολών

- Υγειονομικό προσωπικό (ιατρούς ΕΣΥ, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό)

- Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητές

- Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλά και τους Εκπαιδευτικούς στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς οι συγκεκριμένοι ιδιωτικοί υπάλληλοι των οποίων οι αμοιβές ακολουθούν αυτές των δημοσίων , ούτε λαμβάνουν «δώρα» όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αλλά 12 αντί για 14 μισθούς.

- Μόνιμους, δόκιμους και ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ υπάλληλους όλων των ανωτέρω κατηγοριών

Οδηγίες Πετραλιά: πώς εφαρμόζεται η αύξηση

Με βάση την εγκύκλιο (αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 54692 ΕΞ 2026 - ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΗ-ΚΧΧ, 3/4/2026):

1. χορηγείται οριζόντια αύξηση 40 ευρώ: οι βασικοί μισθοί όλων των μισθολογικών κλιμακίων, όπως ίσχυαν έως 31.3.2026, προσαυξάνονται κατά 40 ευρώ από 1.4.2026. Η προσαύξηση είναι σταθερή - δεν συνυπολογίζεται κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε προβλεπόμενου πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση βασικού μισθού, στοιχείο σημαντικό για ειδικά μισθολόγια με συντελεστές, όπως π.χ. σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.

2. η προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά, με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων για Σώματα Ασφαλείας (ν. 5246/2025) και Ένοπλες Δυνάμεις (ν. 5265/2026).

ΑΠΕ