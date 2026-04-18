Στην αιχμή της ανάπτυξης τα μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα

Η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος υποδομών, που εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα και φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως υπογράμμισε πρόσφατα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η χώρα βρίσκεται σε φάση έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας, με έργα που λειτουργούν ως μοχλός οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. «Εκσυγχρονίζουμε το υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργούμε νέες υποδομές, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως κρίσιμου κόμβου διεθνών εμπορευματικών μεταφορών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό κατέχουν οι ευρωπαϊκοί διάδρομοι συνδεσιμότητας, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στον Διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και στον Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου. Οι άξονες αυτοί δεν περιορίζονται πλέον στη μεταφορά αγαθών και επιβατών, αλλά ενσωματώνουν κρίσιμες λειτουργίες που σχετίζονται με την ενέργεια, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν εμβληματικά έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη συνδεσιμότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα έργα αυτά, πέρα από τη βελτίωση των μετακινήσεων, δημιουργούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σημασία της χρηματοδότησης, καθώς σύμφωνα με τον κ. Δήμα, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πόροι ύψους 2,36 δισ. ευρώ. Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως και ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), αποτελεί βασικό πυλώνα για την επιτάχυνση των έργων.

Παράλληλα, καθοριστικός είναι ο ρόλος του μελετητικού κλάδου, αφού η ποιότητα των μελετών επηρεάζει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η ελληνική τεχνογνωσία, όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κατασκευαστικού τομέα, με την υιοθέτηση του Building Information Modelling (BIM) να αποτελεί βασικό εργαλείο για την αύξηση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας στα έργα.

Υπογραμμίζεται τέλος ότι η επόμενη ημέρα των υποδομών περνά μέσα από τη συνεργασία, την καινοτομία και τη στρατηγική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα με τον υπουργό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ