Πάνω από 6 γιγαβάτ τα αιολικά πάρκα της χώρας

Ξεπέρασε το ορόσημο των 6 GW η αιολική ισχύς στο τέλος του Α' εξαμήνου 2026, σύμφωνα με την εξαμηνιαία Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Με βάση τη Στατιστική, κατά το Α' εξάμηνο 2026 η αιολική ισχύς έφθασε σε 6.017 μεγαβάτ, καθώς συνδέθηκαν στο δίκτυο 65 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 320,6 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος 400 εκατ. ευρώ περίπου. Αυτό αποτελεί αύξηση 5,6% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2026, συνδέθηκαν όσα σχεδόν αιολικά πάρκα συνδέθηκαν καθ' όλο το 2025. «Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οφείλεται στις προσπάθειες των αιολικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου που μελετούν και υλοποιούν έργα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλά εμπόδια και γραφειοκρατία, αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Κατά το τέλος του Α' εξαμήνου 2026 ήταν υπό κατασκευή περίπου 700 MW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα ξεπεράσει σαφώς τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Η ένωση σημειώνει πάντως ότι σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο παρατηρείται κάμψη στις νέες κατασκευές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός ανάπτυξης και αδειοδότησης έργων χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων, αφού φιλοξενεί 2.603 MW (43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 819 ΜW (13,6%) και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (8,9%).

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:

* η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1040,3 MW (17,3%)

* η ΜORE με 796,4 MW (13,2%)

* η Principia με 514,1 MW (8,5%)

* η Iberdrola Rokas με 409,2 MW (6,8%)

* η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319,2 MW (5,3%)

Ακολουθούν η Quantum Energy Partners, η EDF, η Total Energies, η METLEN, η Jasper Energy, η Cubico κ.α.

Τέλος η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι:

Κατά την περίοδο 2018-2022 έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Όμως εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 1.191 MW, δηλ. το 75%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του Α' εξαμήνου 2026.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ