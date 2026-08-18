Σχέδιο ουσιαστικής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Η δωρεά ύψους 1.000.000 ευρώ του Κωνσταντίνου Αρνόκουρου, στη μνήμη της κόρης του Νότας, για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των Επειγόντων Περιστατικών, αποτελεί μια πράξη μεγάλης κοινωνικής αξίας και ταυτόχρονα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την πραγματική αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Η κατασκευή μιας σύγχρονης πτέρυγας Επειγόντων είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν αρκούν, όμως, τα καινούργια κτήρια και ο σύγχρονος εξοπλισμός, εάν δεν εξασφαλιστούν ταυτόχρονα το αναγκαίο προσωπικό, η καθημερινή εφημερία και η λειτουργία των βασικών κλινικών και εργαστηρίων.

Ο λαός της Τριφυλίας δεν πρέπει να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από ένα πλήρως λειτουργικό δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο:

1.θα εφημερεύει καθημερινά και σε εικοσιτετράωρη βάση,

2.θα αντιμετωπίζει με ασφάλεια τα επείγοντα περιστατικά,

3.θα διαθέτει τις βασικές ιατρικές ειδικότητες,

4.θα παρέχει ολοκληρωμένη εργαστηριακή και απεικονιστική διάγνωση,

5.θα μπορεί να νοσηλεύει και να θεραπεύει τους ασθενείς ως δευτεροβάθμιο νοσοκομείο.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται συγκεκριμένο, δεσμευτικό και κοστολογημένο σχέδιο:

1. Αναβάθμιση του οργανισμού του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Ο ισχύων οργανισμός του Νοσοκομείου ανάγεται στο 2012 και προβλέπει συνολικά μόλις 28 θέσεις ειδικευμένων γιατρών. Είναι προφανές ότι χρειάζεται άμεση επικαιροποίηση με βάση τις σημερινές ανάγκες της Τριφυλίας, τον πληθυσμό που εξυπηρετείται, την τουριστική επιβάρυνση και τη λειτουργία της νέας πτέρυγας Επειγόντων.

Ο νέος οργανισμός πρέπει να προβλέπει επαρκείς οργανικές θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται αυτοτελής και καθημερινή εφημεριακή λειτουργία, τουλάχιστον στους βασικούς τομείς: Παθολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Παιδιατρικής, Αναισθησιολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής, Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Επείγουσας Ιατρικής.

Παράλληλα χρειάζονται αντίστοιχες οργανικές θέσεις νοσηλευτών, τεχνολόγων ακτινολογίας και εργαστηρίων, τραυματιοφορέων, πληρωμάτων ασθενοφόρου, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Η στελέχωση πρέπει να γίνει με μόνιμο προσωπικό και όχι να στηρίζεται διαρκώς σε μετακινήσεις γιατρών, προσωρινές συμβάσεις και αποσπασματικές λύσεις.

2. Συγκεκριμένο σχέδιο στελέχωσης

Μετά την τροποποίηση του οργανισμού πρέπει να ακολουθήσει άμεσα προκήρυξη όλων των αναγκαίων θέσεων, με ειδικά κίνητρα για τις άγονες ή επανειλημμένα κενές θέσεις: οικονομική ενίσχυση, στέγαση, επιστημονική εξέλιξη και δυνατότητα εκπαίδευσης.

3. Πλήρης λειτουργία της νέας πτέρυγας Επειγόντων

Η νέα πτέρυγα πρέπει να λειτουργεί ως οργανωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και όχι απλώς ως ένας ανακαινισμένος χώρος υποδοχής. Χρειάζονται διαλογή ασθενών, χώρος αναζωογόνησης, βραχεία νοσηλεία, δυνατότητα αντιμετώπισης τραύματος και διασύνδεση με το ΕΚΑΒ.

4. Εικοσιτετράωρη εργαστηριακή και απεικονιστική υποστήριξη

Καθημερινή εφημερία χωρίς ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο δεν μπορεί να υπάρξει. Απαιτείται συνεχής λειτουργία των εργαστηρίων, αξονικός τομογράφος σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και σύγχρονος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

5. Διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια

Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά -όπως είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο από τις 7 Μαΐου του 2026- η επαναφορά ουσιαστικής διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας, με δικό του προϋπολογισμό, διοίκηση και δυνατότητα προγραμματισμού προσλήψεων και προμηθειών. Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιφερειακό παράρτημα που καλύπτει μόνο συμπληρωματικές ανάγκες.

6. Χρονοδιάγραμμα και δημόσια λογοδοσία

Το Υπουργείο Υγείας και η 6η ΥΠΕ οφείλουν να παρουσιάσουν δημόσια το κτιριολογικό και λειτουργικό σχέδιο της νέας πτέρυγας, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.