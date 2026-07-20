Σούπερ μάρκετ: Οι Έλληνες μειώνουν τις δαπάνες για τρόφιμα - Κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα ελλείψει χρημάτων

Μεγάλες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, αλλά και στο τοπίο του λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, υπό το βάρος της ακρίβειας και της οικονομικής ανασφάλειας που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σε μία περίοδο αυξημένων πιέσεων, οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν άρδην. Οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, ενώ αναζητούν προσφορές και οικονομικότερες επιλογές προκειμένου να μειώσουν τα κόστη. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από έξι στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να μειώσουν τις δαπάνες τους στα τρόφιμα, αναζητώντας προσφορές και πιο οικονομικά προϊόντα, ενώ την ίδια ώρα το 37% των καταναλωτών δηλώνει πρόθεση να αυξήσει τις αγορές του σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Την ίδια στιγμή, το χάσμα σε όρους καταναλωτικών συνηθειών μεταξύ χαμηλότερων και υψηλότερων εισοδημάτων στη χώρα μας είναι μεγάλο. Στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν σε ποσοστό 70% σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή, ενώ οι καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος στρέφονται περισσότερο προς επιλογές ποιότητας και υγιεινής διατροφής και δη σε ποσοστό 46%. Το χάσμα αυτό είναι μάλιστα εντονότερο στην Ελλάδα έναντι της ΕΕ, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση απέναντι στην τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος σε ποσοστό ~48%.

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από νέα ανάλυση της McKinsey & Company για την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνει τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν την ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ, τις επικρατέστερες καταναλωτικές συμπεριφορές αλλά και τις νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο.

Πιο πολλές ανακατατάξεις την τελευταία 5ετία από όσες τα προηγούμενα 25 χρόνια

Η ανάλυση αξιοποιεί βασικά ευρήματα της πανευρωπαϊκής ετήσιας μελέτης που εκπονεί η McKinsey & Company, «The State of Grocery Retail in Europe», καθώς και πρωτογενή δεδομένα από την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με αυτήν, τα τελευταία 5 χρόνια ο κλάδος βίωσε περισσότερες ανακατατάξεις από όσες τα 25 προηγούμενα χρόνια μαζί.

Οι εννέα τάσεις

Η μελέτη αναδεικνύει εννέα βασικές τάσεις, με την ελληνική αγορά να εμφανίζει αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετές από αυτές:

Πιεσμένα περιθώρια κέρδους: Παρά τη σχετική σταθερότητα των τελευταίων ετών, τα περιθώρια EBITDA των επιχειρήσεων λιανικής τροφίμων στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (~5% έναντι ~6%). Η πίεση στα περιθώρια κέρδους αναδεικνύεται πλέον σε μία από τις βασικές ανησυχίες των επικεφαλής του κλάδου.

Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης: Η αξιοποίηση AI και advanced analytics αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις του κλάδου, από την προσωποποιημένη επικοινωνία έως τη διαχείριση αποθεμάτων και τη βελτιστοποίηση λειτουργιών. Στην Ελλάδα, αν και οι εφαρμογές παραμένουν περιορισμένες, πρώιμα παραδείγματα δείχνουν αύξηση έως και 20% στις προσθήκες προϊόντων στο καλάθι (add-to-cart).

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