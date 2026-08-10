Το κέικ είναι ένα γλύκισμα που αγαπούν μικροί και μεγάλοι, ιδανικό για πρωινό, αλλά και για να συνοδεύσει έναν απογευματινό καφέ. Τη συγκεκριμένη σαρακοστιανή συνταγή μπορείτε να την φτιάξετε εύκολα και να την απολαύσετε οικογενειακώς.

Το νηστίσιμο κέικ σοκολάτας δεν είναι μόνο εύκολο στην παρασκευή του, αλλά έχει και πολύ απλά υλικά, από εκείνα που συνήθως υπάρχουν στο ντουλάπι μας,

Τα υλικά που θα χρειαστείτε για το νηστίσιμο κέικ είναι:

3 κουταλιές της σούπας κακάο, 2 κούπες αλεύρι, 1 κούπα ζάχαρη, 2 κουταλάκι σόδα, 1 πρέζα αλάτι, 2 βανίλιες, 5 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι άσπρο, 1 κούπα νερό.

Για την επικάλυψη σοκολάτας:

1 σοκολάτα μαύρη

Επί το έργον:

Κοσκινείστε το αλεύρι μαζί με το αλάτι και τις βανίλιες και έπειτα, σε ένα μπωλάκι, ανακατέψτε το κακάο, το αλεύρι, τις βανίλιες, τη σόδα, το αλάτι, τη ζάχαρη και το αλεύρι, μέχρι να γίνουν όλα ένα.

Προσθέστε το λάδι και το ξύδι και ανακατέψτε καλά. Τέλος, προσθέστε και το νερό και χτυπήστε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Αφήστε το μείγμα στο ψυγείο να ξεκουραστεί, μέχρι να φτιάξετε την επικάλυψη σοκολάτας.

Λιώστε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί και προσθέστε και μια κουταλιά ελαιόλαδο για να γίνει πιο λεία η επιφάνεια της σοκολάτας.

Βγάλτε το μείγμα του κεικ σοκολάτας από το ψυγείο και ψήστε το σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 35 λεπτά. Για να δείτε αν είναι έτοιμο, βυθίστε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο του κεικ.

Μόλις το βγάλετε από τον φούρνο, βάλτε του τη λιωμένη σοκολάτα και αφήστε το στο ψυγείο να παγώσει.

Μερικά συμβουλές ακόμα:

1) Μην ξεχάσετε να βάλετε λίγο λάδι στο ταψί σου για να μην κολλήσει το κέικ .

2) Μπορείτε να το σερβίρετε και χωρίς τη λιωμένη σοκολάτα , αλλά να το πασπαλίσετε με λίγη ζάχαρη άχνη.

3) Για διπλή δόση κεικ, χρησιμοποίησε διπλή ποσότητα υλικών.

4)Επίσης, αυτή η ζύμη μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και για γρήγορα και νηστίσιμα cupcakes.

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