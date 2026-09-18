ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 16,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
*Αύξηση κατά 16,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
*Αύξηση κατά 15% του δείκτη κύκλου εργασιών Ορυχείων-Λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Αύξηση κατά 25,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
*Αύξηση κατά 12% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026.