ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 16,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Αύξηση 16,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Αύξηση κατά 16,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

*Αύξηση κατά 15% του δείκτη κύκλου εργασιών Ορυχείων-Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Αύξηση κατά 25,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

*Αύξηση κατά 12% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ