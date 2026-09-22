Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης

Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα (1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης) κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του κοινωνικής δικτύωσης.

Ταυτοχρόνως, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η ΕΕ δεν τού δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ, όπως είπε. Μάλιστα, ο Αλ. Τσίπρας επισημαίνει τέσσερα διαφορετικά εργαλεία για δραστική μείωση των τιμών στην αντλία, με πολιτικό δια ταύτα ότι «η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Ολόκληρη η βιντεοσκοπημένη δήλωση του Αλ. Τσίπρα έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα.

Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

-Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

-Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ.

-Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει», καλεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.

Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ