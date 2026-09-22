Καταγγέλουσα: Μου έδωσε να πιω νέφτι για να «σκοτώσει» τα μαύρα μαμούνια που είχε το αίμα μου

Στο πλαίσιο της έρευνας γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η γιατρός που την παρακολουθούσε την είχε πείσει ότι ο οργανισμός και το αίμα της είχαν γεμίσει με «παράσιτα», «ζουζούνια» και «μαυράκια». Με αυτό το πρόσχημα, της έδωσε να καταναλώσει νέφτι (τοξικό χημικό διαλυτικό), ισχυριζόμενη ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατάφερνε να «σκοτώσει» τα υποτιθέμενα μαμούνια.