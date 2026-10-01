Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξήθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων τον Αύγουστο 2026

«Άνοιξε η ψαλίδα» των επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων τον Αύγουστο, καθώς οι τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων διατηρώντας αμετάβλητα των καταθέσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,37%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων αυξήθηκε στο 4,79%.

Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,42 εκατοστιαίες μονάδες (4,42%) από 4,30% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,21%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,97%.

Στις χορηγήσεις το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,59%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 56 μονάδες βάσης στο 9,89%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 3,39%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,75%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,90%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,35%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,58%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,94%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,69%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,24%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

