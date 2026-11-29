Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26/11 η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με συνολικά 932.652 πολίτες να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους.

Η ενίσχυση πιστώθηκε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 5217/2025 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

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