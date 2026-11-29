Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Αναστάσιας Τυράσκη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, κυρίως από τις μεσημβρινές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ της Δευτέρας αναμένονται χιονοπτώσεις και στους ορεινούς όγκους του νομού.

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς σημαντικός όγκος νερού αναμένεται να πέσει σε μια εκτεταμένη περιοχή που περιλαμβάνει τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Εύβοια, οι Σποράδες, η Μαγνησία και γενικότερα τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Η σύγκλιση του ιδιαίτερα ενισχυμένου βορειοανατολικού ρεύματος με ανέμους ανατολικών και νοτιοανατολικών διευθύνσεων ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων στα ανατολικά ηπειρωτικά. Καταιγίδες αναμένονται και στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.