Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με το βλέμμα στραμμένο πλέον στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, όπου αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό των μπλόκων.