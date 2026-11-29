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Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026 09:30
Ζεσταίνουν τις μηχανές οι αγρότες: Στο επίκεντρο το κόστος παραγωγής, οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσειςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με το βλέμμα στραμμένο πλέον στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, όπου αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό των μπλόκων.
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