Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Ευάγ. Βενιζέλου «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022»

Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς οι υπουργοί Κ. Χατζηδάκης, Μ. Βαρβιτσιώτης , Κ. Πιερρακάκης , Θ Λιβάνιος, οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, Αννα Διαμαντοπούλου,Γιάννης Μανιάτης, Π Μπεγλίτης, Γ. Φλωρίδης, Δ. Ρέππας . Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης, η βουλευτής Χ. Κεφαλίδου τα στελέχη του κόμματος , Ν Σαλαγιάννης, Γ.Κουτσούκος, Χ. Πρωτόπαπας,Γ. Δατσέρης, Ντ. Ρόβλιας, , Μιλένα Αποστολάκη, Λ. Γρηγοράκος και οι Γ. Βούλγαρης, Δ. Αβραμόπουλος, Γκ. Χαρδούβελης, η Ε. Χριστοφιλοπούλου, ο Σπ. Λυκούδης , ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φ. Καραβίας κ.α .

Στο βιβλίο ο Ευάγγελος Βενιζέλος αφηγείται στο δημοσιογράφο, Γιώργο Κουβαρά τα γεγονότα της κρίσης των Μνημονίων 2009-2019, καθώς και τις πολιτικές προεκτάσεις τους. « Υπερασπίζομαι τρείς κυβερνήσεις του Γ.Παπανδρέου, του Λ. Παπαδήμου και του Α. Σαμαρά.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανέφερε οτι στο κρίσμο 9μηνο ως υπουργός Οικονομικών βρέθηκε τρείς φορές ενώπον των σεναρίων για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη με αποκορύφωμα τη γνωστή συνάντηση με τον Β. Σόιμπλε, στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2011.

Επίσης υποστήριξε οτι η Ελλάδα αποτέλεσε «εργαστήρι» για τη δημοσιονομικό συντονισμό της Ευρωζώνης. Κατά τον κ. Βενιζέλο «τη δεκαετία 2010-2019 δοκιμάστηκε η Μεταπολίτευση», Στο βιβλίο αφηγείται με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα και τίς πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ καθώς και τις κρίσιμες συζητήσεις εντός των κυβερνήσεων. Πώς αποφασίστηκε το ΕΤΗΔΕ, ο πρόδρομος του ΕΝΦΙΑ, πως έγινε το PSI , τι συνέβη στις Κάννες και με το δημοψήφισμα . «Πιστεύω ότι είναι πραγματικός αναστοχαστικός εορτασμός της Μεταπολίτευσης. Να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί», σημείωσε,ενω αναγνωρισε στον Α. Σμαρά ότι έκανε μεγάλη υπέρβαση να εφαρμόσει μια πολιτική που είχε πολιτικό κόστος .

«Παραδώσαμε όρθια τη χώρα, ζήσαμε τη διακινδύνευση του πρώτου εξαμήνου του 2015», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Σχετικά με τη σημερινή συγκυρία του πολέμου της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι « θα κριθεί στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών. Θα κριθεί εντός των θεσμών και των μηχανισμών της αμερικανικής Δημοκρατίας».

Για το βιβλίο μίλησε ακόμη ο καθηγητής Γιώργος Ζαννιάς, επικεφαλής του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομικών αναφερόμενος σε προσωπικές πτυχές των δύσκολων εκείνων περιόδων

Εξήγησε ότι κρατήθηκε μυστική η συνάντηση με τον Β.Σόιμπλε στο Βρότσλαβ γιατί «αν την είχαμε δημοσιοποιήσει, το «lets talk for the exit of Greece», την επόμενη ημέρα θα είχαν αδειάσει οι τράπεζες».

Μίλησαν ακόμη ο συγγραφέας, Χρήστος Χωμενίδης λέγοντας ότι «τότε έζησαν ο Βενιζέλος μαζί με το Ζαννιά τις προσωπικές τους Θερμοπύλες» ενω ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Κουβαράς,που συνομίλησε και θέτει τα ερωτήματα στον Ευ. Βενιζέλο ανέφερε ότι ήταν μια μεγάλη πρόκληση η συζήτηση μαζί του που διήρκεσε 10 ώρες επί 2 ημέρες.

