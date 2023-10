Σκρέκας: Με βάση τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας θα επαναξιολογηθεί το μέτρο του επενδυτικού clowback

Ο υπουργός προσέθεσε ότι οι επενδύσεις φέρνουν νέες επενδύσεις και νέες δουλειές, οπότε, όπως σημείωσε, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες να στηρίξουμε τον δυναμικό αναπτυσσόμενο κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε, ακόμη, ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν περαιτέρω, γενικότερα, οι επενδύσεις γι’ αυτό και ο επόμενος στόχος για τον οποίο εργάζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι, από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (One Stop Shop), να περάσουμε στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας ώστε κατά 75% ο επενδυτής να διαχειρίζεται τις απαραίτητες διαδικασίες μέσα από το κομπιούτερ του (one stop from your desk). Είναι μια παρέμβαση που αποσκοπεί να συνεισφέρει στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, στην παραγωγή νέου εισοδήματος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όπως εξήγησε ο υπουργός.

Σχετικά με τις πατέντες ο ίδιος τόνισε τη σημασία που δίνεται στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και στη διαδικασία που θα καταστήσει τη χώρα μας ευνοϊκό περιβάλλον για την παραγωγή πατεντών. Να σχεδιάζονται νέες ιδέες για καινοτόμα φάρμακα και να μπορούν τα αποτελέσματα να αξιοποιούνται μέσα από εμπορικές χρήσεις.

