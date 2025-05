Διεθνής επιστημονική διάκριση για ερευνητές των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου, Πατρών και Νεάπολις Πάφου

Μια σημαντική επιστημονική εργασία με τίτλο «The Impact of Formal and Informal Institutional Elements on Land Mobility Within Rural Greece» δημοσιεύθηκε στις 13 Μαΐου 2025 στο διεθνές περιοδικό Sustainability (MDPI), το οποίο κατατάσσεται στην ανώτερη κατηγορία Q1 στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.