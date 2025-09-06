Περιοδεία του Κυρ. Μητσοτάκη στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ

Το περίπτερο της Mc Laren, εκεί όπου εκτίθεται το αγωνιστικό όχημα της Formula 1 και δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να το δουν από κοντά, ήταν η πρώτη στάση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της καθιερωμένης του περιοδείας στα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ - HELEXPO, ο κ.Μητσοτάκης ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τη βόλτα στους χώρους της ΔΕΘ συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Εκθέσεως, Τάσο Τζήκα, από υπουργούς, από βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Ακολούθησαν στάσεις στο περίπτερο Εθνικής Άμυνας, όπου είχε σύντομη συζήτηση με αξιωματούχους του Στρατού και στο υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσία του υφυπουργού, Γιάννη Βρούτση, ο κ.Μητσοτάκης παρακολούθησε επιδείξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής και από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο τραμπολίνο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος, ενώ φωτογραφήθηκε με μικρούς αθλητές.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε κόσμο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα περίπτερα, ενώ στη συνέχεια πέρασε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον υποδέχτηκαν παιδιά με αναπηρία φορώντας μπλούζες «Τζάμπολ Αγάπης» παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο περίπτερο του υπουργείο Υγείας όπου ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση υπό τον υπουργό, 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Σε σύντομη συνομιλία με στελέχη του ΕΚΑΒ ο κ.Μητσοτάκης τους είπε «πάντα καλύτεροι και γρηγορότεροι», ενώ ακολούθως πέρασε από το περίπτερο του «AI στην πρόληψη». Τον πρωθυπουργό έξω από το περίπτερο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό», υποδέχτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ ακολούθως πέρασε, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» με τον κ.Μητσοτάκη να σηκώνει το ποτήρι και να εύχεται σε όλους «στην υγεία σας».

Είχαν προηγηθεί στάσεις στο περίπτερο της ΕΡΤ όπου ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με παρόντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, από τα ειδησεογραφικά sites Thestival και Voria, από το «1555 Εξυπηρέτηση Πολιτών» και το «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς», καθώς και από τα περίπτερα «Metlen Energy & Metals» και «Hellenic Energy». Ο πρόεδρος της «Hellenic Energy» χάρισε στον πρωθυπουργό μια μπάλα της Εθνικής Ομάδας και μια φανέλα με το «Νούμερο 1» και το όνομα «Μητσοτάκης» στην πλάτη.

Επίσης, ο πρωθυπουργός έκανε στάση και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου η υποδοχή του έγινε με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου του δώρισαν μια ανθοδέσμη και μια μπάλα.

