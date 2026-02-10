Δήμος Τριφυλίας: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Δ.Ε Τριπύλας και 10 κοινότητες

Η Δημοτική Ενότητα Τριπύλας και 10 κοινότητες του Δήμου Τριφυλίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες, μέχρι τις 5 Μαΐου, όμως, στην απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου δεν περιλαμβάνεται η Κυπαρισσία, που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές και έχει τα περισσότερα πλημμυρισμένα σπίτια.

Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι τα Φιλιατρά και 5 κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα παραμείνουν στην κατάσταση αυτή έως τις 22 Ιουλίου, με δυνατότητα παράτασης.

Ειδικότερα, ο γ.γ. ενέκρινε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας “των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουριατάδας, Βρυσών και Ραχών της Δημοτικής Ενότητας

Κυπαρισσίας, των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοπανακίου, Αγριλιάς, Καμαρίου και Αρτικίου της Δημοτικής Ενότητας Αετού, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελαίας, Καρυών και Σιδηροκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνας και της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης”.

Η κήρυξη αποφασίστηκε “για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας στις 9 Φεβρουαρίου”

Αναφέρεται πως “η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, ήτοι έως και 5 Μαΐου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι “η Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών και οι Δημοτικές Κοινότητες Ξηροκάμπου, Αρμενίων, Φαρακλάδας, Σπηλιάς και Στασιού της ΔΕ Κυπαρισσίας είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με την ανωτέρω 10 σχετική απόφαση (του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας στις 21 Ιανουαρίου) και θα παραμείνουν στην κατάσταση αυτή έως και τις 22 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μέχρι τις 22 Ιουλίου 2026 δεν αρκεί για τη διαχείριση των συνεπειών από τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων στις ανωτέρω Δημοτικές Κοινότητες, ο Δήμος Τριφυλίας μπορεί να επανέλθει με νεότερο αίτημα παράτασης της ανωτέρω κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”.