Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης: Ομόφωνο ψήφισμα για ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου

Την έντονη ανησυχία του “για τα ζητήματα υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από τους νοσηλευτές του και δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους”, εκφράζει με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης.

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου, σημειώνεται ακόμα: “Εγκρίνουμε την αποστολή εγγράφου προς το υπουργείο Υγείας και την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, με αίτημα την άμεση ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με το αναγκαίο νοσηλευτικό προσωπικό. Εξουσιοδοτούμε τον δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στον υπουργό Υγείας από τον κ. δήμαρχο και την επιτροπή που θα συγκροτηθεί και με τη συμπαράσταση του διοικητή του Κέντρου Υγείας”.

Το σοβαρό αυτό θέμα για την περιοχή της Μάνης κατέθεσε προς συζήτηση ο σύμβουλος της μειοψηφίας Αλέξης Ρουτζούνης, με τίτλο “Συζήτηση και προγραμματισμός κινήσεων από πλευράς Δήμου για τη στελέχωση του Κ.Υ Αγίου Νικολάου, με αφορμή την επιστολή διαμαρτυρίας των νοσηλευτών και την έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία αναφορικά με την μη επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας”.

Στην εισήγησή του ο κ. Ρουτζούνης επισήμανε ότι “μετά την πρόσφατη επιστολή διαμαρτυρίας και τη κραυγή αγωνίας που είδε το φως της δημοσιότητας από νοσηλευτές του Κ.Υ Αγίου Νικολάου και την αδιάφορη στάση των αρμοδίων για τη δημόσια υγεία, κρίνεται σκόπιμο για την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας το θέμα της υποστελέχωσης του Κ.Υ να απασχολήσει το επόμενο Δ.Σ., ώστε να αναζητηθούν και να προταθούν ουσιαστικές δράσεις, στηριζόμενες αυτή τη φορά και στους πολίτες. Είναι ώρα για έργα για δυναμική διεκδίκηση και αγώνα, ώστε η ομαλή και βιώσιμη λειτουργία του Κ.Υ να γίνει επιτέλους πράξη. Φτάνουν τα λόγια και οι χρόνιες υποσχέσεις”.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ 6η ΥΠΕ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτηρία Κολοκοτρώνη ενημέρωσε ότι στις 22 Ιανουαρίου ο δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας είχε στείλει έγγραφο στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, με θέμα “Αίτημα συνδρομής της 6ης ΥΠΕ για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου”, στο οποίο αναφερόταν:

“Ο Δήμος Δυτικής Μάνης επιθυμεί να θέσει υπόψη σας την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, Δήμου Δυτικής Μάνης, το οποίο εξυπηρετεί μια εκτεταμένη και γεωγραφικά δυσπρόσιτη περιοχή, με μόνιμο πληθυσμό περί των 6.000 κατοίκων αλλά και έντονη εποχική αύξηση λόγω τουρισμού.

Το Κέντρο Υγείας αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το γεγονός ότι το υπηρετούν προσωπικό επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, υπερβαίνοντας συχνά τα όρια των δυνατοτήτων του για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, η υφιστάμενη στελέχωση δεν επαρκεί, ώστε να διασφαλίζεται διαχρονικά και με βιώσιμο τρόπο η παροχή ολοκληρωμένων και απολύτως ασφαλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει και στο παραϊατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, καθώς και στο προσωπικό του ασθενοφόρου, το οποίο, υπό συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων και συχνά με περιορισμένα μέσα, καταβάλλει διαρκή και αξιέπαινη προσπάθεια για την άμεση και ασφαλή διακομιδή των περιστατικών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαφύλαξη της υγείας και της ανθρώπινης ζωής.

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο: στην κάλυψη εφημεριών, στην εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών, στην πρόληψη και παρακολούθηση χρόνιων ασθενών, αλλά και στο αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της 6ης ΥΠΕ στη στήριξη των δομών υγείας της Περιφέρειας, αιτείται την άμεση και έμπρακτη ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, με κάθε πρόσφορο μέσο, και ιδίως μέσω: ενίσχυσης με μόνιμο ή επικουρικό ιατρικό και κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό, κάλυψης κρίσιμων ειδικοτήτων, λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη λειτουργική επάρκεια της δομής.

Ο Δήμος παραμένει σταθερά αρωγός σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για συνεργασία και συνδρομή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και στη θετική σας συμβολή στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία στην περιοχή μας”.