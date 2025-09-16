Βουλή-Ι.Λαμπρόπουλος: Καμία συνεννόηση της αστυνομίας για διαδικασίες διάκρισης των επιβατών, βάσει εθνικότητας, στα μέσα μεταφοράς

«Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών, βάσει εθνικότητας, φυλής ή οιουδήποτε άλλου κριτηρίου και πάντοτε σε οποιαδήποτε καταγγελία, ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους και το σύνταγμα», δήλωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου με αντικείμενο «ρατσιστική μεταχείριση επιβατών στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης με την ανοχή ή τη συνεννόηση της Ελληνικής Αστυνομίας».

«Καμία συνεννόηση της Ελληνικής Αστυνομίας με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ, σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια και το που θα επιβιβαστεί οποιοσδήποτε. Καμία. Θα πει η Αστυνομία, ‘βάλ' τον στις έξι, στις επτά;' Ή θα ρωτήσει ο εκδότης των εισιτηρίων στο ΚΤΕΛ πότε να βάλει τον επιβάτη; Ή ποια ώρα θα ταξιδέψει ένα αυτοκίνητο. Καμία συναίνεση σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε σε περιστατικό με επιβάτη αφρικανικής καταγωγής που δεν του δόθηκε εισιτήριο να ταξιδέψει με το ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη μεσημέρι και το ΚΤΕΛ του αντέταξε ότι μπορεί να ταξιδέψει νύχτα. «Όταν άλλοι επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν, η επίσημη απάντηση που πήραν από τα ΚΤΕΛ είναι ότι αυτό γίνεται για την ασφάλεια των άλλων επιβατών και οι αλλοδαποί ταξιδεύουν το βράδυ. Μάλιστα, το συγκεκριμένο περιστατικό το έχουν επιβεβαιώσει και τα ανώτερα στελέχη του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Έχουν επιβεβαιώσει ότι όντως υπάρχει ένα δρομολόγιο, στις εντεκάμισι το βράδυ, το οποίο έχει μέσα αυτούς που θεωρούν ότι πιθανότατα δεν έχουν χαρτιά ή διάφορα ρατσιστικά που εμπεριέχονται σε έγγραφο που υπάρχει», είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος και ζήτησε να διευκρινισθεί ποια είναι η στάση της ΕΛΑΣ σε αυτή την πρακτική, γιατί τα ΚΤΕΛ λένε ότι αυτό γινόταν, «σε συνεννόηση με την αστυνομία».

Στο κλίμα αυτό, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς ζήτησε από τον παριστάμενο υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη να απαντήσει αν η ΕΛΑΣ είναι ενήμερη για το «ρατσιστικό δρομολόγιο», αν επιβεβαιώνει ότι υπήρξε συνεννόηση της ΕΛΑΣ με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ, σε ποια νομική βάση συνέβη αυτό, και αν έχουν κινηθεί οι πειθαρχικές ενέργειες για τους αστυνομικούς που φέρονται ανέχθηκαν ή να συναίνεσαν σε αυτή την πρακτική ρατσιστικού διαχωρισμού επιβατών.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε όμως μια άλλη εικόνα για το περιστατικό. Είπε δηλαδή ότι σύμφωνα με τις αναφορές των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία στο ΚΤΕΛ Κηφισού, στις 3 Σεπτεμβρίου, αλλοδαπός πλησίασε αστυνομικούς, είχε ένα εισιτήριο στα χέρια του και ζήτησε τη συμπαράσταση και βοήθεια τους, για να μπορέσει να ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη. «'Αμεσα οι αστυνομικοί τον συνόδεψαν, πήγαν στα εκδοτήρια, τονίζω σύμφωνα με τις αναφορές των αστυνομικών που ήταν εκεί υπηρεσία, πήγαν στα εκδοτήρια, το εισιτήριο ήταν ανοιχτό, δεν υπήρχε ημερομηνία και ώρα. Από το ΚΤΕΛ ειπώθηκε ότι στη μια και είκοσι (σ.σ. μεσημέρι), που πήγε ο αλλοδαπός μαζί με τους αστυνομικούς, μέχρι τις έντεκα (σ.σ. τη νύχτα) δεν υπήρχαν θέσεις σε κανένα δρομολόγιο. Και υπήρχε μόνο για τις έντεκα. Τότε ο αλλοδαπός έφυγε», είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και συνέχισε: «Το περιστατικό που σας περιγράφω είναι όπως το έχουν περιγράψει οι αστυνομικοί στις αναφορές τους. σε κάθε περίπτωση όμως η αστυνομία έχει πράξει αυτό που πρέπει και οφείλει να πράττει πάντοτε σε τέτοιες καταγγελίες και σε τέτοιες περιπτώσεις. Διενεργείται ήδη προκαταρκτική προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής βίας για παράβαση του νόμου του 2016. Τα ευρήματα θα πάνε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα τα εκτιμήσει, αναλόγως».

Από τη ΓΑΔΑ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, για τυχόν ευθύνες αστυνομικών οργάνων, είπε επίσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε ότι αν διαπιστωθεί πως κάτι δεν έγινε καλά, αυτές οι ευθύνες θα αποδοθούν.

Ο κ. Λαμπρόπουλος ανέφερε πάντως ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τα ΚΤΕΛ ή άλλα μέσα συγκοινωνίας, για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών, για τους οποίους ισχύουν περιοριστικοί όροι μετακίνησης, όπως η απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς προκειμένου να αποφευχθεί η έξοδος τους από τη χώρα, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε σε έγγραφο του προέδρου του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το οποίο, υπάρχει ειδικό δρομολόγιο βραδινό, για εκείνους που θεωρούνται ύποπτοι, ότι δεν έχουν χαρτιά. «Το έγγραφο λέει ότι επειδή οι ποινές για μεταφορά αλλοδαπών που στερούνται νόμιμων δικαιολογητικών παραμονής στην Ελλάδα, η εταιρεία, σε συνεννόηση με την αστυνομία, έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα, το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες και σε αυτό μόνο θα εκδίδονται εισιτήρια, για όσους υπάρχει αδυναμία να επιβεβαιωθεί ότι διαθέτουν νόμιμα δικαιολογητικά παραμονής», είπε ο βουλευτής και τόνισε ότι αυτό το έγγραφο βρίσκεται στα εκδοτήρια, σχολιάζοντας: «δεν ξέρω αν ο κ. Χρυσοχοϊδης φαντάζεται ότι είναι οδηγός λεωφορείου στον Μισισιπή στη δεκαετία του ΄50, στον αμερικανικό νότο. Έχουν περάσει 70 χρόνια από τότε που η Ρόζα Πάρκς είπε ότι δεν θα σηκωθεί για να κάτσει λευκός».

«Θεωρείτε απίθανο πως αν κάποιος προσέρχεται στο ΚΤΕΛ στη μία και είκοσι και ζητάει να ταξιδέψει στις τρεις, στις τέσσερις, στις πέντε, στις έξι, δεν ξέρω ποια ήταν τα δρομολόγια, να μην υπάρχουν εισιτήρια και να υπάρχουν για τις έντεκα το βράδυ;», απάντησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και σημείωσε ότι «η χώρα είναι δημοκρατική και οι θεσμοί λειτουργούν, η αστυνομία ενεργεί και πορεύεται πάντοτε σύμφωνα με τους νόμους και το σύνταγμα και όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, τότε αποδίδονται ευθύνες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ