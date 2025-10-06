Αναμένονται εξελίξεις για το αίτημα Ρούτσι σχετικά με την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του (βίντεο)

Mετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως μέσα στην ημέρα αναμένονται εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο για το αίτημα του Πάνου Ρούτσιπου έχει υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του 22χρονου γιού του, Ντένις.

Να σημειωθεί ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού για εξετάσεις ταυτοποποιησης DNA, με σχετική παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας. Μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας στο Σύνταγμα το αίτημά του για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται πώς θα γίνει δεκτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές η δυνατότητα της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι.

Αν συμβεί αυτό θα σημαίνει ότι θα ικανοποιηθούν και τα αντίστοιχα αιτήματα άλλων τριών οικογενειών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, του κ. Ασλανίδη, της κας Καρυστιανού και του κ. Κωνσταντινίδη. Ζητούμενο για τις δικαστικές Αρχές είναι να μην καθυστερήσει η διεξαγωγή της δίκης.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο οποίος πήγε στη Βουλή για να πραγματοποιήσει τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

