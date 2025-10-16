Ν. Παπαθανάσης: Στις δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας των φύλων εντάσσονται τα πρώτα επτά ΑΕΙ

Η δράση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027»
Στο πλαίσιο της δράσης αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε ΑΕΙ:
*Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
*Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο
*Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο στην πανεπιστημιακή κοινότητα του κάθε ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών
*Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης
*Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ, αλλά και στην απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία
*Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.
Οι πρώτες επτά πράξεις, προϋπολογισμού 4.250.000 ευρώ, αφορούν σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Η διαδικασία υποβολής αξιολόγησης και ένταξης στη δράση συνεχίζεται με στόχο την ένταξη όλων των ΑΕΙ της χώρας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ