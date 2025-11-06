Απεργούν αύριο τα μικροβιολογικά εργαστήρια

Κλειστά θα είναι αύριο Παρασκευή όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια στη χώρα εξαιτίας της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών.

Οι ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί διαμαρτύρονται για τα υπέρογκα «κουρέματα» στις διαγνωστικές εξετάσεις και μιλούν για οικονομική κατάρρευση του κλάδου, από τις απλήρωτες οφειλές και τις συνεχείς περικοπές μέσω clawback και rebate.

Επισημαίνουν πως ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ παραμένει ελλειμματικός και έχει δημιουργηθεί τεχνητό χρέος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώνεται άδικα στους γιατρούς, μέσω του clawback.

Η Ομοσπονδία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 μ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.