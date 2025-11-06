eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 06 Νοεμβρίου 2025 12:59

Ο Χανδρινός για το “Χριστουγεννιάτικο τρενάκι”

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

“Χριστουγεννιάτικο τρενάκι: Η ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής συνεχίζεται”, αναφέρει ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Τζαμουράνη Σπύρος Χανδρινός, σε ανακοίνωσή του.

Επικρίνοντας και πάλι τη δημοτική αρχή Καλαμάτας, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως “έχει γίνει πλέον κανόνας η ανικανότητα και η αποτυχία σε δράσεις και έργα που εξαγγέλλει, αλλά δεν καταφέρνει να υλοποιήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πληροφορηθήκαμε ότι τελικά δεν θα «σφυρίξει» το τουριστικό τρενάκι την περίοδο των Χριστουγέννων στην Καλαμάτα. Όπως

ακούστηκε από υπεύθυνους θεσμικούς παράγοντες του Δήμου για την λειτουργία του στέκεται εμπόδιο η γραφειοκρατία!”. Ο κ. Χανδρινός εκτιμά πως “εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν έχει την ικανότητα να υλοποιήσει αυτά που σε άλλες πόλεις θεωρούνται αυτονόητα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό εορταστικό περιβάλλον”.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι “η πόλη πρέπει να αποκτήσει μία νέα επιτέλους διοίκηση, η οποία να είναι ικανή να κοιτάει στο αύριο, ανοίγοντας νέες προοπτικές και όχι να είναι ανίκανη να αντιγράψει ακόμα και το χθες!!”.

