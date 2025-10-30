Βουλή: Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης»

Στην ψηφοφορία, τα κόμματα τοποθετήθηκαν, ως ακολούθως:
Επί της αρχής, "Ναι" δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. "Παρών" δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. "Όχι" δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.
Επί του άρθρου 1 (σ.σ. διασφάλιση της τήρησης του χρόνου ομιλίας με ηλεκτρονικό τρόπο), "Ναι" δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη. "Παρών" δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. "Όχι" δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.
Επί του άρθρου 2 (σ.σ. προσδιορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να προβληθεί αντίρρηση αντισυνταγματικότητας), "Ναι" δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. "Παρών" δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. "Όχι" δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.
Επί του άρθρου 3 (σ.σ. ρητή απαγόρευση αγόρευσης υπό διπλή ιδιότητα): "Ναι" δήλωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. "Παρών" δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. "Όχι" δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ