ΟΠΕΚΕΠΕ: Πέντε πρώην υπουργοί καταθέτουν εντός της εβδομάδας

Με την κατάθεση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στρατάκου συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι καταθέσεις πολιτικών προσώπων, εντός της εβδομάδας.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας ξεκίνησε η κατάθεση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στρατάκου, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αύριο Τρίτη θα καταθέσουν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιώργος Τσακίρης, την Τετάρτη ο Λευτέρης Αυγενάκης, την Πέμπτη οι κύριοι Γιώργος Γεωργαντάς και Σπήλιος Λιβανός, ενώ την Παρασκευή αναμένεται η κατάθεση του κύριου Μάκη Βορίδη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην παρούσα, έχει ότι την Παρασκευή θα επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων, ποιοι θα καταθέσουν δηλαδή και με ποιον τρόπο από την ερχόμενη εβδομάς.

