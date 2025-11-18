Κυρ. Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών

Εξήγησε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς κι ότι δρόμοι δεν μπορούν να κατασκευαστούν σε πολύ σύντομο διάστημα.

«Η γραμμή 4 του μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα» τόνισε και παρατήρησε ότι και αυτή είναι μια λύση πιο μακροπρόθεσμη. «Βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων» ανέφερε και όπως είπε, «έχουμε ήδη 800 νέα λεωφορεία αλλά ούτε αυτό αρκεί, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να αυξηθεί και η συχνότητα των λεωφορείων. Η προτεραιοποίηση που δίνεται είναι να αυξηθεί εντός έξι μηνών η συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο, όπως το λεωφορείο 550 που ξεκινά από την Κηφισιά και καταλήγει στο Φάληρο».

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια -χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία- ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει κίνηση, η οποία έχει επιδεινωθεί στην Αθήνα για τους λόγους που σας είπα» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια και σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή για τις τιμές στα ρεβίθια που είναι 14 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι είναι πολύ άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς αποσπασματικά κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης θέσης. «Ποια είναι η αλήθεια; Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο», τόνισε. Πρόσθεσε ότι αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα είναι να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Ψηφίζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία αποτελούσε και πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μία ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή στην οποία θα συνενωθούν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί και η οποία θα έχει και την ανεξαρτησία και τη δύναμη να επιβάλει πρόστιμα και να προσπαθεί να βάλει τη μέγιστη δυνατή τάξη στην αγορά» τόνισε. «Όμως επιμένω ότι η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Και αυτό γίνεται με μία πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική την οποία οι πολίτες θα δουν από τον επόμενο χρόνο και η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους» πρόσθεσε, ενώ αναφορά έκανε στο σημείο αυτό και στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

«Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» είπε, επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Πρόσθεσε, δε, ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Μίλησε για την κοινωνική αντιπαροχή και είπε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το «πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες να βγάλουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά». «Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα» και «θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής» και πιθανότατα η σχετική εξαγγελία θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ