«Αναφορά στον Γκρέκο» του Νίκου Καζαντζάκη στην Τρίπολη

Το εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο» παρουσιάζεται σε θεατρική μορφή τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 9 μ.μ., στο Δημοτικό Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης, με πρωταγωνιστή τον Τάκη Χρυσικάκο.

Η «Αναφορά στον Γκρέκο», το τελευταίο έργο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, αποτελεί μια πνευματική αυτοβιογραφία, μια «αναφορά» με τη στρατιωτική έννοια του όρου, όπου ο Καζαντζάκης καταγράφει τους αγώνες, τις ιδέες και τους στόχους της ζωής του. Μέσα από μνήμες, στοχασμούς και σταθμούς της πνευματικής του πορείας, ο συγγραφέας απευθύνεται συμβολικά στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο (Ελ Γκρέκο), τον οποίο θεωρεί πνευματικό του πρόγονο.

Στην παράσταση, ο Τάκης Χρυσικάκος ενσαρκώνει τον ίδιο τον Νίκο Καζαντζάκη, αλλά και εμβληματικούς ήρωες του έργου του, όπως τον Καπετάν Μιχάλη, τον Αλέξη Ζορμπά, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και την ωραία Ελένη του Ομήρου, δημιουργώντας έναν θεατρικό διάλογο ανάμεσα στον συγγραφέα και τα πνευματικά του δημιουργήματα. Μέσα από τις εξομολογήσεις και τους ήρωες, αναδεικνύεται το ανυπόταχτο πνεύμα του Καζαντζάκη και το διαχρονικό μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Θεατρική προσαρμογή – Σκηνοθεσία – Εικαστικά: Τάκης Χρυσικάκος. Συνεργάτης σκηνοθέτης: Εμμανουέλα Αλεξίου. Επιλογή τραγουδιών: Δημήτρης Αποστολάκης (Χαΐνηδες). Φωτισμοί: Ντίνος Μεταλίδης. Πληροφορίες εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 15€. Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑμεΑ): 13€. Προπώληση: Βιβλιοπωλείο «Καρμπόν» & Ticketmaster.gr/ Κρατήσεις: 6936915422