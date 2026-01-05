Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντ. Ροντρίγκες ζητεί από τις ΗΠΑ την οικοδόμηση ισορροπημένων σχέσεων που θα διέπονται από σεβασμό

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εργαστούν με το Καράκας σε μια ατζέντα συνεργασίας, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οποία είχε συμφιλιωτικό τόνο, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε η Ροντρίγκες, η Βενεζουέλα «επιδιώκει να ζήσει χωρίς εξωτερικές απειλές», ενώ σημείωσε ότι η ίδια επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα στην οικοδόμηση ισορροπημένων σχέσεων που θα διέπονται από σεβασμό με την Ουάσινγκτον.

Το πλήρες μήνυμα της Ροντρίγκες έχει ως εξής:

«Ένα μήνυμα από τη Βενεζουέλα προς τον κόσμο και τις ΗΠΑ:

Η Βενεζουέλα επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη. Η χώρα μας επιδιώκει να ζήσει χωρίς εξωτερικές απειλές, σε ένα περιβάλλον σεβασμού και διεθνούς συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια ειρήνη οικοδομείται πρωτίστως με τη διασφάλιση της ειρήνης στο εσωτερικό κάθε κράτους.

Δίνουμε προτεραιότητα στην πορεία προς ισορροπημένες διεθνείς σχέσεις που θα διέπονται από σεβασμό μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, καθώς και μεταξύ της Βενεζουέλας και των άλλων χωρών της περιοχής, στη βάση της κυρίαρχης ισότητας και της μη παρέμβασης. Οι αρχές αυτές καθοδηγούν τη διπλωματία μας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο.

Καλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη προς την κοινή ανάπτυξη μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου με στόχο την ενίσχυση της διαρκούς ειρηνικής συνύπαρξης.

Πρόεδρε Τραμπ, οι λαοί μας και οι περιοχές μας αξίζουν ειρήνη και διάλογο, όχι πόλεμο. Αυτό ήταν πάντα το μήνυμα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και αυτό είναι το μήνυμα όλης της Βενεζουέλας τώρα. Αυτή είναι η Βενεζουέλα στην οποία πιστεύω και στην οποία έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Ονειρεύομαι μια Βενεζουέλα όπου όλοι οι καλοί Βενεζουελάνοι μπορούν να ενωθούν.

Η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα στην ειρήνη, την ανάπτυξη, την κυριαρχία και σε ένα μέλλον».

