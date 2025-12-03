ΚΕΔΕ: Χρειάζεται ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος σχεδιασμός για την πρόληψη των πυρκαγιών

«Δάση και αστικό περιβάλλον – Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης», ήταν το θέμα της ημερίδας που οργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στη ΔΕΘ, υπό την αιγίδα των αρμόδιων Υπουργείων.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εκπροσωπήθηκε, δια του Προέδρου της και Δημάρχου Αμπελοκήπων–Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Στην ανακοίνωση της ΚΕΔΕ αναφέρεται πως: «Κατά την παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέδειξε την ανάγκη επικαιροποίησης της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου σχεδιασμού.

Η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει προτάσεις που περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση και αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ενεργό συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών, των γεωργικών, δασικών και μελισσοκομικών συνεταιρισμών και των ρητινοκαλλιεργητών με αξιοποίηση της εμπειρίας και των δυνάμεων της υπαίθρου.

Η ΚΕΔΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών, επιδιώκοντας μια νέα, συνεργατική προσέγγιση στη δασοπροστασία με επίκεντρο την πρόληψη και τη συλλογική ευθύνη».

